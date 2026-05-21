Почему пирамида Хеопса не разрушилась за 5 тысяч лет: ученые назвали причину

Технологии пришельцев в пирамиде до сих пор не нашли, а вот доказательства высокого интеллекта древних египтян – нашли.

Пирамида Хеопса в Гизе – одно из старейших сооружений на планете и единственное из Семи чудес древнего мира, дошедшее до наших дней. Новое исследование выявило одну из важных причин ее поразительной долговечности. Об этом пишет Reuters.

Ученые решили оценить структурную динамику пирамиды, то есть ее способность выдерживать колебания и вибрации природного и искусственного происхождения. Для измерения использовали высокочувствительные сейсмометры. Измерения проводили в 37 местах в пирамиде и вокруг нее. Исследование показало, что пирамида демонстрирует чрезвычайно однородную и стабильную структурную реакцию на естественные фоновые колебания.

Ученые считают, что исключительную сейсмостойкость пирамиде придают ее широкое основание, низкий центр тяжести, симметричная конструкция и некоторые особенности внутренней конструкции, включая внутренние камеры, которые смягчают усиление вибрации. При этом сама пирамида построена на сплошной известняковой породе.

Видео дня

"Древние египетские строители явно обладали практическими знаниями, связанными с устойчивостью, поведением фундамента, распределением массы и передачей нагрузки", – говорит сейсмолог и старший автор исследования Асем Салама.

По словам ученого, он не готов утверждать, что древние архитекторы проектировали пирамиду с учетом возможности землетрясений, но в конечном итоге их архитектурные и геотехнические решения "естественным образом создали конструкции с исключительной долгосрочной устойчивостью".

На то, что это не было случайностью, указывает долгий период проб и ошибок древних архитекторов, от которого до наших дней дошли многочисленные несовершенные пирамиды, предшествовавшие появлению пирамиды Хеопса.

Другие новости науки

Как писал УНИАН, археологи нашли в джунглях Мексики новые доказательства того, что там может располагаться затерянный город майя Сак-Балам – последний оплот народа после испанского завоевания. Исследователи обнаружили 16-метровую стену, керамику и фигурку обезьяны, которые соответствуют описаниям поселения, основанного в XVI веке племенем Лакандон Чоль и заброшенного в начале XVIII века.

Также мы рассказывали, что в Норвегии мальчик нашел меч викингов во время школьной экскурсии. Мальчик вытащил на поверхность предмет, торчавший из земли, и мгновенно превратился в самого молодого археолога на планете.

Вас также могут заинтересовать новости: