На Тернопольщине ученые и агрономы разрабатывают эликсир для роста дубов (видео)

Лесоводы хотят ускорить рост дубов, ведь те растут очень медленно.

В лесах Западной Украины агрономы и ученые пытаются разработать стимулятор роста для деревьев. Поскольку такой лес медленно растет, лесники попросили ученых придумать эликсир для подпитки дубов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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За 6 лет дерево достигает всего полтора метра высотой. Тернопольские лесоводы собственными силами и средствами 2 года назад решились на эксперимент: дубы начали выращивать, словно розы в оранжерее – каждый в отдельной емкости, заполненной торфом. Все из-за того, что в лесу дуб в первый год просто не может вырасти, потому что его глушат другие деревья и растения.

Поэтому лесники обратились за помощью к агрономам и ученым, чтобы те изобрели пришвидчувач роста.

Полтора десятка компаний разрабатывать для дуба эликсир ускорение роста. Теперь лесоводы будут выбирать самый эффективный стимулятор.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине в Олевском районе во время обысков на лесопилках обнаружили черновую документацию и незаконно срезанные дубы и сосны.