Всегда ли нужно промывать рис перед варкой: ответ шеф-поваров

Всем известно, что перед варкой риса его следует очистить. Несмотря на то, что промывание риса помогает удалить любые примеси, попавшие в зерна, эта процедура перед приготовлением является не только вопросом здоровья и безопасности. Однако эксперты ответили для Real Simple, всегда ли промывание риса является хорошей идеей.

Следует ли промывать рис?

"Промывание риса удаляет пыль и грязь, оставшиеся после обработки, а также смывает крахмал с поверхности, что помогает предотвратить слипание и улучшает вкус. В общем, весь рис следует промывать перед приготовлением", - объяснил шеф-повар Дейл Талде.

Кроме того, когда рис промыт, каждое зернышко может вариться отдельно, а не в комках, что делает его более рыхлым. Например, рис для суши нужно промыть перед варкой, чтобы он приобрел правильную текстуру и не стал резиновым, а также липким при приготовлении маки или рулетов.

Как промывать рис?

"Поместите рис в сито с мелкими отверстиями и промойте под холодной проточной водой, осторожно перемешивая рукой, пока вода не станет полностью прозрачной. Это удаляет излишки крахмала с поверхности и помогает предотвратить клейкость", - отметил Талде.

Если у вас есть больше времени, то можно улучшить промытый рис.

"Распространенной практикой в восточноазиатской кулинарии является оставление риса на 20-30 минут после промывания и слива воды. Это позволяет влаге распределиться равномерно, что обеспечивает более равномерное приготовление и лучшую текстуру и вкус", - сказал шеф-повар и ресторатор Сунгчул Шим.

Талде согласился с этим и добавил:

"Для лучшей текстуры я также рекомендую замачивать рис примерно на 30 минут перед варкой и всегда использовать холодную воду".

Когда не следует промывать рис?

Если вы хотите, чтобы рис слипался для определенного блюда или способа подачи, то промывание не является необходимым или рекомендуемым.

"Для ризотто или паэльи обычно не промывают рис, поскольку нужно сохранить крахмал для более кремовой текстуры", - отметил шеф-повар.

Также, если вы готовите рис из смеси, то не промывайте его, ведь ингредиенты из готовой смеси могут уже быть в рисе или на нем.

Кроме того, некоторые смеси риса имеют маркировку "не промывать" или "не ополаскивать", поэтому эти рисовые зерна тоже не стоит промывать перед приготовлением.

Другие советы экспертов

