Астрологи назвали дни, когда рождаются самые чуткие люди - они чувствуют чужую боль как свою.

В мире, где так не хватает доброты, именно эти люди способны сделать его немного теплее. Нумерологи считают, что рожденные в четыре определенные даты месяца - 7-го, 13-го, 15-го и 29-го - имеют врожденную эмпатию и глубокое сочувствие к другим.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Они чувствуют боль, радости и эмоции окружающих, будто собственные, и часто бессознательно становятся "целителями душ", пишет Parade.

Видео дня

7-го числа

Под влиянием духовного Нептуна эти люди имеют чувствительную, интуитивную природу. Они считывают эмоции окружающих почти телепатически и часто нуждаются в уединении, чтобы восстановить силы. Их присутствие успокаивает - это те, кто умеет слушать сердцем.

13-го числа

Под властью Урана, планеты бунта и свободы, эти люди сочувствуют тем, кого не понимают или отталкивают другие. Они дарят поддержку всем, кто чувствует себя "не таким, как все", и вдохновляют быть собой без страха.

15-го числа

Венера дарит рожденным в этот день мягкость, обаяние и способность гармонизировать все вокруг. Они прирожденные миротворцы, которые умеют разряжать напряжение и помогают людям почувствовать спокойствие. Им легко доверяют даже незнакомцы.

29-го числа

Луна наделяет их глубокой интуицией и заботливой энергией. Они чувствуют мир сердцем и часто становятся духовными наставниками для других. Их советы - искренние, мягкие и удивительно точные.

Ранее УНИАН сообщал, что люди, родившиеся в определенные три месяца, нуждаются в отдыхе больше других.

Вас также могут заинтересовать новости: