Японская ходьба может вдвое снизить риск депрессии и замедлить процессы старения, утверждают специалисты.

В последнее время японская ходьба становится все более популярной – не в последнюю очередь из-за ее пользы для здоровья, пишет Parade. По даннным сертифицированного врача, диетолога Эми Шах, японская ходьба может снизить показатели депрессии на 50%, снизить риск развития заболеваний на 20% и даже привести к обращению вспять процесса старения.

Что такое японская ходьба?

Клинический физиолог Лора А. Ричардсон объясняет, что термин "японская ходьба" появился в результате научного исследования 2007 года, в котором приняли участие 60 японских мужчин и 186 японских женщин, которые попробовали эту тренировку.

Формат тренировки:

Идите с высокой интенсивностью в течение трёх минут.

Идите медленно в течение трёх минут.

Повторяйте в течение 30 минут.

Выполняйте этот вид упражнений не реже четырёх раз в неделю.

Если вы не хотите устанавливать таймер или использовать часы для отслеживания трехминутных интервалов, Ричардсон отмечает, что вы можете слушать музыку, быстро шагая под одну песню, медленно под следующую и повторяя это в течение 30 минут.

В чем польза японской ходьбы?

"Научные исследования показали, что японский метод ходьбы бросает вызов организму и создаёт омолаживающий эффект. Это включает в себя улучшение аэробных возможностей, силы ног, артериального давления и риска заболеваний — все эти показатели, как правило, ухудшаются с возрастом", — объясняет доктор Шах.

Она добавляет, что японская ходьба восстанавливает и укрепляет основные системы организма, такие как сердце, лёгкие и мышцы. Это приводит к большей подвижности, энергии и продолжительности жизни. В целом, организм становится более выносливым, что помогает предотвратить или снизить риск распространённых хронических заболеваний.

Доктор Ричардсон объясняет, что периоды отдыха дают организму время на восстановление, чтобы вы могли продолжить высокоинтенсивные интервалы. "Со временем вы заметите, что такой тип интервальной тренировки увеличивает максимальное потребление кислорода (VO2max) — максимальное количество кислорода, которое организм может использовать во время интенсивных упражнений. Это важно, поскольку научно доказано, что увеличение VO2max снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин", - говорит она.

Оба эксперта утверждают, что японская ходьба также оказывает положительное влияние на психическое здоровье.

"Исследования показали, что физическая активность, и в частности ходьба, могут улучшить когнитивные функции, поднять настроение, снизить уровень гормонов стресса и уменьшить симптомы депрессии. Японская ходьба идёт ещё дальше, используя техники, похожие на медитацию, требующую внимания к темпу и дыханию. Она действует как форма осознанного движения, возвращая вас к настоящему моменту", — говорит доктор Шах.

