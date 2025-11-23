Появляется всё больше доказательств того, что темп действительно важен для здоровья сердца и старения.

Многие исследования уже подтвердили, что проходить по 10000 шагов в день для достижения эффекта для здоровья вовсе не обязательно. На самом деле, после 8000 шагов польза от ходьбы, как правило, снижается.

Однако в последнее время исследователи задались новым вопросом: имеет ли каждый шаг одинаковую ценность, или более быстрая ходьба — более 100 шагов в минуту, или около 5-6 километров в час, — может принести больше пользы для здоровья?

Как пишет Independent, появляется всё больше доказательств того, что темп действительно важен для здоровья сердца и старения. Так, исследования подтверждают, что простое преобразование 14-минутной ежедневной прогулки в семиминутную быструю ходьбу связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 14%.

Анализ данных более 450 000 взрослых жителей Великобритании показал, что к среднему возрасту быстрая ходьба в течение всей жизни снижает биологический возраст до 16 лет по сравнению с медленной ходьбой в течение всей жизни.

Последующее исследование показало, что никогда не поздно начать использовать быструю ходьбу. В рамках модели было проведено исследование, в котором неактивный 60-летний мужчина или женщина могли увеличить продолжительность жизни примерно на год, просто включив в свой распорядок дня десятиминутную быструю ходьбу.

Также было показано, что скорость ходьбы сильнее влияет на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем артериальное давление и уровень холестерина, а также многие другие показатели образа жизни, включая питание, уровень ожирения и общую физическую активность.

Есть нюансы

Однако быстрая ходьба может не обеспечивать дополнительных преимуществ для всех результатов или во всех ситуациях. Недавнее исследование показало, что, хотя общая ходьба связана со снижением заболеваемости 13 различными видами рака, быстрая ходьба не имеет никакой дополнительной пользы. Также было показано, что прерывание длительного сидения лёгкой ходьбой оказывает значительное влияние на метаболизм.

При этом ходьба имеет множество преимуществ, выходящих за рамки физического здоровья. Согласно исследованиям, это может способствовать повышению мозговой активности, удваивая количество творческих идей. Действительно, системы мозга, отвечающие за память и воображение, те же, что активируются при движении всего тела.

Ранее УНИАН рассказывал о технике интервальной ходьбы (interval walking training, IWT), также известной как "японская ходьба", которая может заменить вам занятия в спортзале.

