В списке оказался владелец одного из популярных супермаркетов.

Каждый любящий своего ребенка родитель пытается обеспечить чадо всем самым лучшим. Взрослые задумываются не только о том, как растить ребенка при жизни, но и о том, что достанется ему после смерти мамы и папы. И пока среднестатистические родители оставляют, в лучшем случае, жилплощадь, самые богатые люди мира дарят целые империи.

Кто самая богатая семья в мире - сумма наследства

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из двадцати наиболее зажиточных людей, получивших состояние прямо из рук родителей. Одни "дети" использовали деньги, чтобы начать свой собственный бизнес, а другие продолжили дело мамы или папы. В любом случае, богатые наследники распорядились финансами так, как пожелали, а теперь на их счетах миллиарды долларов.

Семья Уолтон

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Первое, второе и третье место в списке Форбс занимает Роб Уолтон, Джим Уолтон и Элис Уолтон - наследники сети супермаркетов Walmart, владельцем которых при жизни был Сэм Уолтон. Трое Уолтонов, а также их две кузины и невестка Кристи Уолтон и племянник Лукас Уолтон в совокупности контролируют около 45% акций розничного гиганта. Состояние Роба, Джима и Элис Уолтонов оценивается в 110, 109 и 101 миллиардов долларов соответственно.

Мукеш Амбани

Миллиардер из Индии получил в наследство огромную компанию Reliance Industries, которая занимается энергетикой, нефтехимией, розничной торговлей, телекоммуникациями и медиа. Амбани унаследовал холдинг от отца, управлял ею вместе с братом Анилом, но вскоре отношения разладились и империю пришлось поделить. Теперь, после череды неудачных стартапов брата, Мукеш Амбани признан наиболее состоятельным человеком в Индии. Его состояние оценивается в 92,5 миллиардов долларов.

Франсуаза Беттанкур-Майерс

Еще одни богатые наследники - владельцы компании L'Oréal. Франсуаза Беттанкур-Майерс - внучка Эжэна Шуэллэра, который в 1909 году основал компанию L'Oréal. К настоящему времени корпорация уже считается косметическим гигантом, а сама Франзуаза была членом совета директоров до 2025 года с состоянием в 100 миллиардов долларов.

Джулия Кох

В 1940-м году Фрэд Кох основал компанию Koch, Inc, которая занималась нефтепереработкой. С 1967 по 2019 год ею управляли Чарльз и Дэвид Кох, сыновья магната. После смерти Дэвида Коха его жена Джулия и трое детей получили 42% акций. В 2025 году состояние Джулии Кох оценивается в 74,2 миллиарда долларов.

Жаклин и Джон Марс

Завершают пятерку лидеров еще одни самые богатые наследники - владельцы компании Mars. Внуки Фрэнка Марса - основателя Mars Incorporated - Джон, Жаклин и Форрест-мл - теперь владеют по 1\3 акций. Интересно, что Джон и Форрест с 1975 года были сопрезидентами компании, а Жаклин работала там целых 20 лет до 2001 года, а затем заняла пост члена совета директоров. Согласно данным Форбс, состояние Джона и Жаклин Марс оценивается в 42,6 миллиардов долларов.

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