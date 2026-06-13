Плитка на кухне уходит в прошлое: теперь для стен есть более дешевое и простое решение

Люди ищут альтернативы, которые выглядят более современно.

Еще несколько лет назад трудно было представить кухню без плитки над столешницей. Сегодня дизайнеры все чаще предлагают альтернативные материалы, которые защищают стены и создают более современный визуальный эффект. Об этом пишет Dobrze mieszkaj.

Одним из самых популярных решений издание называет пластиковые панели, преимуществом которых является простота монтажа, отсутствие необходимости в затирке или сложных отделочных работах.

"Все, что вам нужно, – это должным образом подготовленная поверхность и монтажный клей, чтобы полностью изменить облик вашей кухни за один день", – говорится в статье.

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Еще одно важное их преимущество – разнообразие дизайнов. Авторы отмечают, что можно легко найти модели, имитирующие дерево, камень, бетон или классическую керамическую плитку.

Впрочем, недостатки у этого материала тоже есть. В издании отметили, что пластик требует более деликатного ухода, чем керамика, ведь агрессивные чистящие средства и грубые губки могут вызвать царапины, которые со временем становятся заметнее.

Закаленное стекло

Еще одна альтернатива плитке – защитные панели из закаленного стекла. Как говорится в статье, "это привлекательный вариант для любителей минималистичного интерьера".

"Вместо того, чтобы покрывать всю стену одним материалом, можно защитить только самые уязвимые участки, например, за варочной поверхностью или раковиной", – подчеркнули авторы.

Они объяснили, что стекло очень устойчиво к температурам, влаге и ежедневному износу. Прозрачная поверхность подходит как для краски, так и для декоративных обоев, что обеспечивает гораздо большую гибкость дизайна, чем традиционная плитка.

Краски

Также в издании указали еще на одну современную тенденцию – использование красок, предназначенных для помещений, подверженных загрязнению.

"Среди прочего набирает популярность краска для меловой доски, которая позволяет создавать на стене заметки, списки покупок или семейные послания. Это решение особенно популярно среди тех, кто ценит функциональность и уникальные аксессуары", – отмечается в материале.

Еще шире используются моющиеся краски, которые создают прочное покрытие, устойчивое к повседневным пятнам, а при надлежащей подготовке стены могут сохранять свой эстетичный вид в течение многих лет, говорится в статье. Дополнительным их преимуществом является возможность достижения разнообразных эффектов – от гладких поверхностей до более выразительных текстур.

Однако эксперты подчеркнули, что даже самая лучшая краска может потребовать дополнительной защиты в местах, подверженных воздействию воды и жира. Поэтому все чаще используется комбинация нескольких решений, например окрашенная стена и небольшие части из закаленного стекла.

Ранее УНИАН писал, что плитка для пола на кухне уходит в прошлое, уступая технологии "пол на пол". Ее суть в том, что при обновлении интерьера новое покрытие укладывают прямо поверх старой плитки без ее демонтажа. Такой вариант сокращает сроки проведения работ и уменьшает количество строительного мусора и шума.

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