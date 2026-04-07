Не только морковь: перечислены 8 самых полезных продуктов для здоровья глаз

Если вы хотите иметь отличное зрение, то стоит включить в свой рацион продукты, богатые не только витамином А, но и другими питательными веществами.

Когда мы думаем о питании и здоровье глаз, обычно на ум приходит морковь. Однако это не единственный продукт, который стоит употреблять для укрепления здоровья глаз, пишет EatingWell.

Издание добавляет, что хотя морковь является прекрасным источником витамина А, ключевого питательного вещества для здоровья глаз, но есть и другие продукты, богатые им, а также другими важными питательными веществами, такими как витамин С, витамин Е, цинк, селен и омега-3, которые стоит добавить в свой рацион.

Издание назвало 8 лучших продуктов для здоровья глаз:

1. Батат

В батате витамина А в три раза больше, чем в моркови. National Institutes of Health отмечает, что один средний запеченный батат обеспечивает 150 % от суточной нормы.

В статье говорится, что это обусловлено провитамином А – каротиноидами (одним из которых является бета-каротин), представляющими собой неактивные формы витамина, которые придают продуктам насыщенный оранжевый и зеленый цвет, а также действуют как антиоксиданты.

2. Капуста кале и шпинат

Издание рассказывает, что темно-зеленые листовые овощи, такие как капуста кале и шпинат, являются основными источниками лютеина и зеаксантина. Объясняется, что эти два каротиноида защищают сетчатку глаза.

"Действуя как антиоксиданты, лютеин и зеаксантин поглощают значительную часть лучей синего света, не давая им проникнуть во внутреннюю часть глаза, и таким образом предотвращают повреждение клеток глаза свободными радикалами, образующимися под воздействием света", – говорится в статье.

3. Яйца

Яйца являются еще одним прекрасным источником каротиноидов – лютеина и зеаксантина, особенно если они получены от кур, которых кормят обогащенным питательными веществами кормом.

Как говорится в статье на портале NIH, яйца естественным образом содержат как лютеин, так и зеаксантин, но в обогащенных яйцах их содержание значительно выше, и, по-видимому, организм легче их усваивает и использует.

4. Устрицы

Хотя клинический дефицит встречается редко, исследования показывают, что большинство людей потребляют недостаточное количество цинка. Это означает, что полезно включать в рацион продукты, богатые цинком, такие как устрицы.

Если вы не любите устрицы, то стоит также знать, что источником цинка являются животные белки – мясо, морепродукты и птица, а также обогащенные зерновые, бобовые, орехи и семена.

5. Миндаль

Витамин Е – это мощный антиоксидант, который защищает клетки всего организма, в том числе и клетки глаз. Включение в рацион большего количества продуктов, богатых витамином Е, таких как миндаль, важно как для здоровья глаз, так и для общего самочувствия.

Издание добавляет, что другими хорошими источниками являются семена подсолнечника, лесные орехи, арахисовое масло и авокадо.

6. Жирная рыба

Если ваши глаза постоянно сухие и раздраженные, то употребление два-три раза в неделю жирной рыбы, такой как тунец, форель, скумбрия, сардины и лосось, содержащей омега-3, может принести некоторое облегчение.

Исследования показывают, что увеличение их потребления может значительно облегчить симптомы благодаря повышению выработки слез и противовоспалительному действию омега-3.

7. Папайя

Папайя получает свою розово-оранжевую мякоть благодаря ликопену – каротиноиду, который, как считается, замедляет развитие катаракты. Однако настоящей "звездой" этого фрукта является витамин С. Издание сообщило, что одна небольшая папайя обеспечивает более 150 % рекомендуемой суточной нормы витамина.

8. Бобы

В ходе исследования было выявлено, что у людей, рацион которых состоял из углеводов с высоким гликемическим индексом, вероятность потери зрения вследствие возрастной макулярной дегенерации была значительно выше.

Это означает, что стоит употреблять продукты с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки, в частности, бобы и цельнозерновые продукты. Издание сообщило, что бобы, как консервированные, так и сушеные, являются хорошим источником других важных для глаз питательных веществ, таких как цинк и витамины группы В.

Другие советы по питанию

