Какие бананы полезнее - зеленые или желтые: эксперты дали четкий ответ

Зеленые и желтые бананы по-разному влияют на пищеварение и уровень сахара в крови.

Во время созревания бананов крахмал в них превращается в натуральные сахара, изменяя питательные вещества, вкус и текстуру. Эти изменения могут повлиять на пищеварение, и на уровень сахара в крови. Портал verywellhealth.com объяснил, чем отличаются зеленые бананы от желтых, и какие из них полезнее для организма.

Зеленые бананы содержат больше клетчатки

Средний банан содержит около 3 граммов клетчатки, но зеленые бананы содержат гораздо больше резистентного крахмала, который функционирует как пищевая клетчатка и поддерживает здоровье кишечника:

Замедляет пищеварение и со временем улучшает регулярность работы кишечника

Питает полезные кишечные бактерии и поддерживает здоровье пищеварительной системы

Усиливает чувство сытости, что может помочь в контроле веса

По мере созревания и пожелтения бананов резистентный крахмал распадается на натуральные сахара, уменьшая эти преимущества. Желтые бананы в основном растворимую клетчатку, такой как пектин, и гораздо меньше резистентного крахмала, чем зеленые бананы.

Зеленые бананы лучше для контроля уровня сахара в крови

Зеленые бананы имеют более низкий ГИ (огколо 30), чем спелые желтые бананы (около 51).

Поскольку зеленые бананы богаты резистентным крахмалом, организм переваривает их медленно. В результате они вызывают более постепенное повышение уровня глюкозы в крови, чем желтые бананы. Некоторые исследования также предполагают, что резистентный крахмал может улучшить чувствительность к инсулину, то есть организм может более эффективно использовать инсулин для перемещения сахара из кровотока в клетки.

По мере созревания бананов резистентный крахмал превращается в натуральные сахара, включая сахарозу, фруктозу и глюкозу. Поскольку эти сахара перевариваются быстрее, желтые бананы повышают уровень сахара в крови быстрее, чем зеленые.

Это не означает, что спелые бананы вредны для здоровья. Для большинства людей средний желтый банан вызывает умеренное повышение уровня сахара в крови и может вписываться в сбалансированную диету. Сочетание спелого банана с белком или полезными жирами, такими как орехи или йогурт, может замедлить пищеварение и уменьшить скачки уровня сахара в крови, согласно исследованиям.

Желтые бананы также полезны для здоровья

Более высокий уровень антиоксидантов: По мере созревания бананов содержание антиоксидантных соединений увеличивается. Антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Быстрый источник энергии: Натуральные сахара в спелых бананах усваиваются быстрее, обеспечивая быстрое топливо для физической активности или восстановления после тренировки.

Более сладкий вкус и более мягкая текстура: Спелые бананы слаще и мягче, поэтому их легко добавлять в смузи, овсянку или выпечку.

Богатство необходимыми питательными веществами: Бананы содержат калий, витамин B6, витамин C и другие питательные вещества независимо от степени зрелости, поддерживая здоровье сердца, функцию нервной системы и общее самочувствие.

Зеленые или желтые бананы: что выбрать?

Выбирайте зеленые бананы, если хотите:

Больше резистентного крахмала и клетчатки для здоровья пищеварительной системы

Лучший контроль уровня сахара в крови

Чувство сытости после еды

Выбирайте желтые бананы, если хотите:

Быстрый прилив энергии

Более высокий уровень антиоксидантов

Легкоусвояемый перекус

