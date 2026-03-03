И удобрение, и защита от вредителей: садоводы раскрыли, как использовать кожуру апельсина

Эксперты подробно описали способы применения этих отходов.

Не только мякоть апельсина, но и его кожуру можно использовать с пользой. Эти отходы прекрасно подойдут для обогащения почвы или отпугивания вредителей, пишет martha stewart.

Эксперты по садоводству поделились, какие существуют способы использования апельсиновой кожуры в саду.

1. Компост

Некоторые фруктовые и овощные отходы, в том числе апельсиновые кожуры, можно добавлять в почву в качестве компоста. Они являются источником азота, фосфора и калия, которые способствуют развитию корневой системы растений.

"Обязательно используйте в своем саду только органические апельсиновые кожуры, поскольку вы же не хотите, чтобы химикаты попадали в почву", - подчеркнул садовник Адам Вайс.

Отмечается, что прежде чем апельсиновые кожуры добавлять в компост, их нужно высушить, измельчить, например, порезать как можно мельче (они долго разлагаются). Мелкие кусочки следует положить в компостную кучу или рассыпать их непосредственно вокруг основания растений перед поливом.

2. Средство от муравьев

Апельсиновые корки являются отличными природными репеллентами от муравьев.

"Муравьи не любят запаха, а апельсины содержат d-лимонен, который является природным репеллентом от насекомых", – говорит генеральный директор службы ухода за газонами Lawn Love Стив Коркоран.

Как и в случае с компостом, сначала кожуры необходимо высушить, измельчить в порошок и посыпать им почву. Возможно, процесс придется повторить несколько раз, поскольку этот материал разлагается или его сдувает.

3. Биоразлагаемый горшок для семян

Половинки апельсиновой кожуры можно использовать для выращивания рассады. По словам экспертов, этот материал богат азотом и калием, что помогает молодым растениям получать питательные вещества.

Разрежьте плод пополам, удалите из половинок мякоть и семена, заполните их почвой и посейте семена. Как только у рассады появятся одна или две пары настоящих листьев, пересадите ее в более крупные контейнеры.

4. Средства от тли

Из апельсиновой кожуры можно приготовить средство для опрыскивания растений, чтобы отпугнуть тлю.

"Добавьте свежую апельсиновую кожуру в распылитель с горячей водой и небольшим количеством средства для мытья посуды", – говорит Вайс.

Такой смесью нужно периодически опрыскивать нижние листья и стебли растений.

"Средство для мытья посуды позволяет раствору прилипать к листьям, а запах апельсина отпугивает тлю", – пояснил эксперт.

Ранее УНИАН писал, как подкормить огород кофейной гущей. По словам экспертов, она содержит азот, который является ключевым питательным веществом, необходимым для процветания травы и других растений. Он может помочь улучшить структуру почвы, если кофейную гущу компостировать или вносить в почву. Также азот помогает растениям в фотосинтезе – процессе, с помощью которого они используют солнечный свет, воду и углекислый газ для создания энергии.

