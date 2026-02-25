Их лучше всего выращивать вместе с картофелем для получения большего урожая: 12 растений

Картофель – универсальный продукт, но для здорового урожая важно правильно подобрать соседей по грядке.

Возможно, нет более скромного овоща, чем картофель. Этот крахмалистый клубень тихо растет под землей, но, как только вы выкопали урожай, вы получаете все: от гарниров, таких как идеально хрустящий домашний картофель фри, до запеченного картофеля и рецептов от завтрака до ужина.

Картофель – это универсальная рабочая лошадка на кухне, и, в зависимости от сорта, который вы посадите, сезон сбора урожая может длиться несколько месяцев. Но вам больше всего повезет в выращивании здорового урожая картофеля, если вы посадите его с тщательно отобранными растениями-компаньонами, которые улучшат его вкус и помогут расти без угрозы болезней или вредителей, пишет Southern Living.

Как выращивать растения-компаньоны вместе

Когда садоводы проектируют свой сад на основе компаньонной посадки, они стратегически размещают два или более растений рядом друг с другом, что дает такие преимущества, как добавление питательных веществ в почву, отпугивание вредителей и создание правильной среды для более вкусного урожая.

Видео дня

Часто два растения-компаньона требуют одинаковых условий выращивания – света, почвы, воды, но они процветают на разных питательных веществах.

Что лучше всего посадить рядом с картошкой

Для картофеля лучшими растениями-компаньонами часто являются те, у которых неглубокая корневая система. Они не будут мешать глубоким корням картофеля. Им также нравится расти рядом с травами, такими как кинза, базилик и петрушка, которые могут улучшить их вкус и подготовить вас к идеальному запеченному картофелю.

Есть двенадцать лучших растений-компаньонов, которые обеспечат вам обильный урожай картофеля с мягким вкусом к концу лета.

Шпинат . Неглубокие корни шпината не угрожают подземному росту картофеля. Вы можете получить урожай шпината в начале осени, как раз когда собираете картофель. Чеснок . Хотя чеснок также является подземным овощем, он все же является отличным компаньоном для картофеля. Его сильный запах отпугнет тлю и жуков. Кроме того, он предотвратит влияние болезней и грибковых инфекций, таких как бурая пятнистость листьев. Фасоль . Фасоль добавляет в почву азот, который необходим картофелю для процветания. Попробуйте сажать их чередующимися рядами. Капуста . Картофельные жуки – одна из самых больших угроз вашему урожаю. Посадка капусты рядом поможет отпугнуть жуков от поселения среди ваших растений картофеля. Хрен . Поможет отпугнуть колорадского жука, который является одним из самых вредных насекомых для картофеля. Салат . Как и шпинат, салат и картофель аккуратно растут вместе, не мешая друг другу. Вы можете посадить ряд салата с неглубокими корнями, затем ряд глубоко укоренившегося картофеля. Шнитт-лук . Сильный луковый запах отпугнет вредителей, включая тлю и паутинного клеща, а ярко-фиолетовые цветы привлекут опылителей. Базилик . Базилик известен тем, что отпугивает трипсов, одновременно добавляя вкус вашим клубням. Бархатцы . Они известны тем, что отпугивают широкий спектр вредителей, включая картофельного жука, нематод, белокрылок и трипсов. Кинза . Привлекает божьих коровок и златоглазок – главных хищников для таких насекомых, как тля, клещи и белокрылки. Петрушка . Улучшает вкус картофеля, отпугивая колорадских жуков. Цветение петрушки привлекает журчалок, которые питаются тлей. Настурции . Они привлекают тех же вредителей, что и картофель. Если посадить их достаточно далеко, вы создадите отвлекающий маневр, который оставит ваш картофель без вредителей.

Что нельзя сажать возле картошки

Картофель относится к семейству пасленовых. Не стоит сажать несколько пасленовых в одном и том же месте, так как они создают среду для распространения болезней от растения к растению.

Баклажан . Они не только потребляют те же питательные вещества, но и становятся жертвами той же фитофторы.

. Они не только потребляют те же питательные вещества, но и становятся жертвами той же фитофторы. Огурец . Требуют огромного количества воды. Это означает, что любое растение поблизости останется без влаги, что плохо для картофеля.

. Требуют огромного количества воды. Это означает, что любое растение поблизости останется без влаги, что плохо для картофеля. Корнеплоды . Будь то морковь или репа, они будут конкурировать за место в почве и забирать те же питательные вещества.

Ранее УНИАН сообщал, как посадить фруктовые деревья ранней весной.

Вас также могут заинтересовать новости: