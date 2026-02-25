Их лучше всего выращивать вместе с картофелем для получения большего урожая: 12 растений

Возможно, нет более скромного овоща, чем картофель. Этот крахмалистый клубень тихо растет под землей, но, как только вы выкопали урожай, вы получаете все: от гарниров, таких как идеально хрустящий домашний картофель фри, до запеченного картофеля и рецептов от завтрака до ужина.
Картофель – это универсальная рабочая лошадка на кухне, и, в зависимости от сорта, который вы посадите, сезон сбора урожая может длиться несколько месяцев. Но вам больше всего повезет в выращивании здорового урожая картофеля, если вы посадите его с тщательно отобранными растениями-компаньонами, которые улучшат его вкус и помогут расти без угрозы болезней или вредителей, пишет Southern Living.
Как выращивать растения-компаньоны вместе
Когда садоводы проектируют свой сад на основе компаньонной посадки, они стратегически размещают два или более растений рядом друг с другом, что дает такие преимущества, как добавление питательных веществ в почву, отпугивание вредителей и создание правильной среды для более вкусного урожая.
Часто два растения-компаньона требуют одинаковых условий выращивания – света, почвы, воды, но они процветают на разных питательных веществах.
Что лучше всего посадить рядом с картошкой
Для картофеля лучшими растениями-компаньонами часто являются те, у которых неглубокая корневая система. Они не будут мешать глубоким корням картофеля. Им также нравится расти рядом с травами, такими как кинза, базилик и петрушка, которые могут улучшить их вкус и подготовить вас к идеальному запеченному картофелю.
Есть двенадцать лучших растений-компаньонов, которые обеспечат вам обильный урожай картофеля с мягким вкусом к концу лета.
- Шпинат. Неглубокие корни шпината не угрожают подземному росту картофеля. Вы можете получить урожай шпината в начале осени, как раз когда собираете картофель.
- Чеснок. Хотя чеснок также является подземным овощем, он все же является отличным компаньоном для картофеля. Его сильный запах отпугнет тлю и жуков. Кроме того, он предотвратит влияние болезней и грибковых инфекций, таких как бурая пятнистость листьев.
- Фасоль. Фасоль добавляет в почву азот, который необходим картофелю для процветания. Попробуйте сажать их чередующимися рядами.
- Капуста. Картофельные жуки – одна из самых больших угроз вашему урожаю. Посадка капусты рядом поможет отпугнуть жуков от поселения среди ваших растений картофеля.
- Хрен. Поможет отпугнуть колорадского жука, который является одним из самых вредных насекомых для картофеля.
- Салат. Как и шпинат, салат и картофель аккуратно растут вместе, не мешая друг другу. Вы можете посадить ряд салата с неглубокими корнями, затем ряд глубоко укоренившегося картофеля.
- Шнитт-лук. Сильный луковый запах отпугнет вредителей, включая тлю и паутинного клеща, а ярко-фиолетовые цветы привлекут опылителей.
- Базилик. Базилик известен тем, что отпугивает трипсов, одновременно добавляя вкус вашим клубням.
- Бархатцы. Они известны тем, что отпугивают широкий спектр вредителей, включая картофельного жука, нематод, белокрылок и трипсов.
- Кинза. Привлекает божьих коровок и златоглазок – главных хищников для таких насекомых, как тля, клещи и белокрылки.
- Петрушка. Улучшает вкус картофеля, отпугивая колорадских жуков. Цветение петрушки привлекает журчалок, которые питаются тлей.
- Настурции. Они привлекают тех же вредителей, что и картофель. Если посадить их достаточно далеко, вы создадите отвлекающий маневр, который оставит ваш картофель без вредителей.
Что нельзя сажать возле картошки
Картофель относится к семейству пасленовых. Не стоит сажать несколько пасленовых в одном и том же месте, так как они создают среду для распространения болезней от растения к растению.
- Баклажан. Они не только потребляют те же питательные вещества, но и становятся жертвами той же фитофторы.
- Огурец. Требуют огромного количества воды. Это означает, что любое растение поблизости останется без влаги, что плохо для картофеля.
- Корнеплоды. Будь то морковь или репа, они будут конкурировать за место в почве и забирать те же питательные вещества.
Ранее УНИАН сообщал, как посадить фруктовые деревья ранней весной.