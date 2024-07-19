В частности, можно установить график сна и создать приятные вечерние привычки.

Очень часто люди старше 50 лет страдают бессонницей. Как пишет healthdigest.com, постепенное ухудшение качества ночного сна вызвано годами стресса и нездоровыми привычками.

"С возрастом ваше тело выделяет меньше мелатонина, что может повлиять на вашу способность засыпать", - отмечает издание.

Бессонница после 50 лет - советы, которые помогут быстрее заснуть

Перенесите ужин на более ранний срок. Прием тяжелой пищи перед сном рискует вызвать проблемы с пищеварением, такие как кислотный рефлюкс, который усугубляется, когда вы ложитесь. Когда вы едите поздно, вы используете активную энергию для переваривания пищи и не соблюдаете циркадный ритм своего тела, что необходимо для качественного сна.

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Установите график сна. Ваш сон может быть легко нарушен, если вы часто меняете график сна. Когда вы старше, вашему телу требуется больше времени, чтобы приспособиться к этим изменениям. Поэтому вы сможете быстрее заснуть, если будете каждый день придерживаться одного и того же графика.

Создайте приятные вечерние привычки. Найдите расслабляющее занятие, чтобы подготовить свое тело ко сну, примерно за час до того, как лечь. Занятия инь-йогой, работа с дыханием, чтение или ведение дневника помогают расслабить разум и тело после активного дня.

Выключайте электронные устройства за час до сна. Просмотр телевизора может быть вашим способом расслабиться, но что-то возбуждающее, например, боевик, кабельное авторское шоу или напряженная драма, может не дать вам заснуть. Мало того, синий свет от экрана телевизора, компьютера или телефона сигнализирует вашему мозгу, что сейчас еще день. Потому все электронные устройства лучше выключать за час до сна.

Откажитесь от алкоголя и кофеина перед сном. Употребление кофеина следует прекратить за 6 часов до сна. А последний глоток алкоголя должен быть не позднее, чем за три часа до сна. Употребление никотина должно прекратиться за четыре часа до того, как ваша голова коснется подушки.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что нельзя делать за два часа до сна.

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