Если вы хотите хорошо спать, следует придерживаться нескольких простых советов.

Большинство из нас, когда хотят расслабиться перед сном и всю ночь крепко спать принимают ванну, избегают тяжелой пищи и стараются долго не сидеть в гаджетах, однако существуют и другие советы. Издание Daily Mail со ссылкой на специалистов по сну рассказало, чего нельзя делать за два часа до того, как ложитесь спать.

Тщательно выбирайте ужин

Доцент кафедры медицины сна в Медицинской школе Икана на горе Синай доктор Анкит Парех подчеркнул, что прежде всего нужно обдуманно выбирать ужин. В частности, употребление острой или жирной пищи после 20:00 может не только повлиять на увеличение веса, но и на ваш сон, ведь это может привести к расстройству пищеварения и изжоге.

"Симптомы, которые включают ощущение кислоты, поднимающейся из желудка в горло, могут разбудить вас, ухудшая качество сна", - пояснил он.

Видео дня

Не пейте кофе на ночь

Кроме того, специалист не рекомендует на ночь пить кофе. По его словам, это лучше делать утром, ведь некоторые исследования показали, что стимулирующий эффект кофеина может сохраняться в течение примерно шести часов после его потребления.

Не употребляйте перед сном алкоголь

Существует такое заблуждение, что выпив несколько бокалов пива или вина на ночь, сон будет крепче и это позволит быстрее заснуть, но это не так.

"Когда люди употребляют алкоголь, это сокращает количество времени, которое они проводят в глубоких стадиях сна - это, как правило, период, в котором ваше тело нуждается для восстановления. Регулярное употребление алкоголя также повышает вероятность развития апноэ во сне, состояния, из-за которого люди перестают дышать во время сна. Алкоголь может вызвать расслабление мышц горла и языка, что может блокировать поток кислорода. Это заставляет людей постоянно просыпаться, ухудшая ночной сон", - пояснил Парех.

Не занимайтесь физическими упражнениями

Если в вашем графике присутствует спорт, для того, чтобы хорошо спать не нужно заниматься физическими активностями после 19:00. Эксперт утверждает, это связано с тем, что сердечно-сосудистые упражнения могут ускорить частоту сердечных сокращений и внутреннюю температуру, из-за чего вскоре вам будет трудно заснуть.

Не злоупотребляйте проведенным временем в смартфонах

Доктор Пареке также подчеркнул важность избегать всего, что связано с экранами, за час до сна - будь то мобильный телефон, ноутбук или планшет.

Что нужно делать перед сном?

Если вы хотите крепко и сладко спать всю ночь специалист по сну советует:

включить кондиционер или проветрить комнату,

убрать в комнате,

сделать дыхательные упражнения и легкую растяжку,

ложиться спать ежедневно в одинаковое время,

проводите достаточно времени на свежем воздухе и солнце.

"Если вы все это сделаете, вы должны быть в хорошем состоянии, чтобы хорошо выспаться", - подытожил доктор Парех.

Как писал УНИАН, недавно новое исследование показало, что ложиться спать после часа ночи - опасно для психики. Люди, которые ложатся спать так поздно, чаще подвержены депрессии и агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: