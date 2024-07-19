Одной из базовых потребностей ребенка является тепло и любовь от родителей.

Ваши родители могут способствовать вашему развитию или сломать вас как личность. К сожалению, не все осознают, что если бы они поощряли своих детей и уделяли им больше внимания, то они выросли бы здоровыми людьми с адекватной самооценкой.

Однако если родители были особенно эгоистичными по отношению к своим детям, они могли впитать в себя негативные модели поведения, пишет Hackspirit. Ресурс назвал черты, которые выдают людей, которых воспитывали эгоистичные родители.

1. У них низкая самооценка

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Одной из базовых потребностей ребенка является тепло и любовь от родителей. Эгоистичные родители, как правило, пренебрегают основными потребностями своих детей, что неизбежно приводит к проблемам с самооценкой в дальнейшей жизни.

Это не сложная наука. Если вас постоянно недооценивали, говорили, что вы ничего не стоите, у вас просто не будет уверенности в себе.

2. Они имеют глубокий страх быть брошенными

Люди, которых воспитывали эгоистичные родители, могут расстраиваться и волноваться, когда вы мгновенно не отвечаете на их сообщения. Они часто могут ревновать вас из-за невинных сообщений или даже рыскать в вашем телефоне.

Такой недостаток доверия и созависимость в конечном итоге вытекают из страха быть брошенными, страха остаться в одиночестве. Часто корни проблемы – в детстве.

3. Они склонны к перфекционизму

Люди, которых воспитывали эгоистичные родители, почти всегда склонны к неуверенности в себе, по крайней мере до некоторой степени. Когда вы неуверены в себе, часто возникает тенденция к чрезмерной компенсации и перфекционизму.

Когда вы чувствуете эмоциональную пустоту с детства, это вызывает обиду. Многие используют негативные чувства в качестве мотивации, чтобы преуспеть в жизни, чтобы доказать всем, в том числе и себе, что они достойны тепла и любви, что они достойны одобрения.

Они часто заходят слишком далеко, поскольку становятся одержимыми безупречностью и совершенством – привычкой, которая в долгосрочной перспективе может повлиять на их отношения, психическое и эмоциональное здоровье и так далее.

4. Они эмоционально подавлены

Люди, которые умеют обрабатывать эмоции эффективно, с мудростью и зрелостью, являются таковыми в основном благодаря стабильному и любящему воспитанию. Если же родители не уделяют детям достаточно внимания, у них могут появиться довольно серьезные проблемы с коммуникацией и уверенностью в себе в течение взрослой жизни.

Они могут позволять людям использовать их, не могут постоять за себя, предпочитая оставаться пассивными, вместо того, чтобы настойчиво выражать свои проблемы.

Эта пассивная позиция, это эмоциональное подавление часто приводят к деструктивным привычкам, к примеру – алкоголизму.

5. Они ведут себя так, чтобы нравиться другим

Низкая самооценка может проявляться многими способами. Дело в том, что когда вы лишены одобрения родителей, вам, как правило, не хватает веры в себя. Это чувство часто выливается в поведение, направленное на угождение людям.

Когда вы угождаете людям, вам трудно сказать "нет". В конце концов, когда люди это замечают (а они это всегда замечают), они начинают этим пользоваться.

Когда вы угождаете другим, у вас возникает сильное, даже зависимое желание получить одобрение от них. Это вытекает из подсознательной потребности угодить недовольным родителям.

Но хотя получение одобрения может быть приятным ощущением в моменте, со временем, когда вы начнете осознавать, что пренебрегали собственными потребностями, уровень вашей уверенности в себе будет снижаться.

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