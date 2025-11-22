Исследования показали, что требуется примерно 40-70 граммов высококачественного белка на прием пищи для молодых взрослых.

В сети есть немало информации о так называемом "верхнем пределе потребления белка". То есть, речь идет о том, что организм может усвоить лишь ограниченное количество белка за один прием пищи. Однако, проблема заключается не в его засваивании, а в том, сколько белка может использовать ваш организм, пишет verywell health.

Издание отмечает, что когда речь идет о восстановлении и росте мышц, самым важным является синтез мышечного белка (MPS). Как пишет Science Direct, все зависит от того, сколько организм человека может использовать белка для построения и восстановления мышц, а не просто от того, сколько он усваивает из одного приема пищи.

Указывается, что если у человека нет заболеваний, влияющих на усвоение и накопление белка, таких как заболевания почек или желудочно-кишечного тракта, тогда его организм, вероятно, усваивает большую часть потребляемого белка.

Видео дня

Некоторые исследования указывают на стабилизацию количества белка, который необходим для поддержания MPS: примерно 40-70 граммов высококачественного белка на прием пищи для молодых взрослых и около 32 граммов для пожилых людей, которые менее эффективно перерабатывают белок.

При этом, исследования не подтверждают существование строгого верхнего ограничения. Как утверждает Cambridge Core, на MPS также влияют генетика, возраст, физическая активность и даже то, насколько хорошо вы пережевываете пищу.

В материале есть предположение, что идея о "белковом потолке" происходит из старых исследований, тогда как более новые ставят её под сомнение.

Во время пищеварения организм расщепляет белок на аминокислоты, и хотя это занимает время, процесс обычно завершается полностью. Употребление большего количества белка может замедлить пищеварение, но не остановит его усвоение.

При этом, издание указывает, что организму может не понадобиться больше белка, чем требуется для наращивания мышечной массы. В то же время, избыток белка может быть использован для других целей, или, если его значительно больше, чем нужно, он превращается в жир для хранения.

Его идеальное потребление зависит от веса и целей человека, поэтому следует сосредоточиться на общем ежедневном потреблении, а не на том, сколько человек его получает из одного приема пищи.

В статье подчеркивается, что согласно исследованию, общее потребление белка является более важным, чем идеальное время приема каждой порции.

Для максимального усвоения белка и роста мышц эксперты советуют в течение дня питаться сбалансировано. Однако одного лишь потребления белка недостаточно. Для наращивания мышц необходимы регулярные физические нагрузки.

Советы диетологов по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи рассказали, какой источник белка полезнее для здоровья - курица или лосось. Эксперты по питанию рассказали преимущества каждого из этих продуктов, что может помочь сделать правильный выбор.

Также мы писали, что составлен список из 7 продуктов, в которых есть больше пребиотиков, чем в йогурте. Пробиотики - это живые "дружественные" бактерии, которые поддерживают здоровые микробы, живущие в кишечнике. То есть, эти микробы полезны для здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: