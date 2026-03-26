'Роскошные' опции в китайских авто становятся головной болью для водителей, – СМИ

То, что обычно предлагается в автомобилях премиум-класса, в более дешевых моделях приносит одни проблемы.

Китайские автомобили стали настоящей революцией на рынке: за разумные деньги теперь можно приобрести машину, которая по техническому оснащению соответствует премиум-классу. Однако за этой дешевизной до сих пор часто скрывается ненадлежащее качество.

Как пишет на страницах Auto-Swiat польский журналист Мацей Бжезинский, панорамные крыши, которые еще недавно считались признаком премиального сегмента, в китайских автомобилях чаще становятся источником постоянных проблем для владельцев, чем поводом для гордости.

По словам автора, эта тема заинтересовала его после многочисленных жалоб в соцсетях. Водители жалуются на посторонние звуки – скрипы, треск и стуки, которые появляются во время езды по неровным дорогам. Журналист отмечает, что такие проблемы не являются уникальными для конкретной модели или бренда, однако в случае китайских кроссоверов они часто возникают уже в первые месяцы эксплуатации.

Видео дня

Бжезинский объясняет это не столько качеством, сколько массовостью использования таких решений. Панорамная крыша часто входит в базовую комплектацию, и нередко конкретную модель вообще невозможно приобрести без нее. В то же время, подчеркивает автор, речь идет преимущественно не о премиальных автомобилях.

Журналист признает, что панорамная крыша имеет очевидные преимущества – больше света в салоне, ощущение простора и лучший обзор. Однако недостатков, по его словам, значительно больше. Среди них – ограничения при использовании багажников на крыше, снижение комфорта в жару или холод, а также меньшее пространство над головой в версиях со шторкой.

Отдельное внимание автор уделяет техническим проблемам. Он отмечает, что конструкция стеклянной крыши имеет меньшие показатели жесткости, из-за чего во время движения возникают микросдвиги. Именно они часто становятся причиной неприятных звуков. В случае открывающихся конструкций добавляются еще и подвижные элементы, которые требуют точной регулировки.

Как отмечает журналист, попытки временного решения – например, смазывание уплотнителей – обычно не дают длительного эффекта. Если проблема возникла, она часто связана с конструктивными особенностями или качеством сборки.

Еще более серьезными могут быть проблемы в старых автомобилях. Со временем, из-за перепадов температур, пластиковые элементы системы водоотвода могут терять прочность и трескаться. В таком случае вода начинает попадать в салон, причем в самых неожиданных местах – от пола до багажника. Ремонт, как отмечает автор, сложен и дорог, а необходимые запчасти – дефицитны.

"По этим причинам я не только готов сэкономить на любых дополнительных расходах на панорамный люк в своем автомобиле, но и даже готов доплатить, чтобы вообще от него отказаться. Преимущества такого "гаджета" в автомобиле довольно ограничены, а неисправности очень вероятны", – резюмирует журналист.

Проблемы автомобилистов: последние новости

