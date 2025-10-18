'Всевидящее око' моря: США имеют новый эсминец, который видит даже гиперзвуковые ракеты

Речь идет о первом эсминце класса Arleigh Burke Flight III, оснащенным уникальной радиолокационной системой SPY-6, способной отслеживать несколько типов ракет.

В сентябре 2025 года ВМС США официально приняли в состав новый эсминец USS Louis H. Wilson Jr. (DDG-126) - корабль, который должен изменить баланс сил на море. Его главная особенность - революционная система радиолокационного обнаружения SPY-6, позволяющая распознавать, идентифицировать и сопровождать цели с невиданной точностью, пишет Slash Gear.

SPY-6 разработана компанией Raytheon Missiles & Defense (подразделение RTX) и уже устанавливается на семи типах кораблей флота США. По словам Веса Кремера, президента компании, радар имеет "невероятную дальность и чувствительность" и позволяет одновременно вести противоракетную, противовоздушную и надводную оборону.

Технология состоит из модульных радиолокационных узлов, которые можно масштабировать под размер и задачи конкретного судна. Она интегрирована с боевой системой AEGIS, что обеспечивает молниеносную передачу данных экипажу и мгновенную реакцию на угрозы - от крылатых до гиперзвуковых ракет.

SPY-6 в 30 раз превосходит предыдущую модель SPY-1 по мощности и защищена от средств радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому ее считают сердцем обороны нового поколения флота США.

Эсминец класса Arleigh Burke Flight III имеет длину 152 метра, развивает скорость более 55 км/ч и оснащен арсеналом из торпед MK 48, ракет Harpoon, Tomahawk и RM. Его главная задача - защита авианосных групп от воздушных, морских и подводных угроз.

Корабль построен компанией General Dynamics Bath Iron Works, а его киль был заложен в мае 2023 года. USS Louis H. Wilson Jr. стал самым новым представителем самого многочисленного класса эсминцев в мире - Arleigh Burke, которых во флоте США уже более 70.

"Это универсальный щит флота, который видит дальше, реагирует быстрее и выдерживает больше, чем любая система до него", - заключают в ВМС США.

