Бортпроводники используют особые слова для обозначения того, что пассажир ведет себя грубо. Стюардесса в комментарии с Express.co.uk раскрыла некоторые из этих секретных кодов.

"Мы можем не замечать много неприятных вещей от пассажиров. Но если мы говорим [о пассажирах] "драгоценный", это обычно означает, что они ведут себя как дураки", – говорит стюардесса. По ее словам, о "драгоценном" пассажире будет знать весь экипаж, и это может повлиять на уровень обслуживания, предоставляемого этому лицу.

Другой секретный код используют, чтобы рассказать коллегам, что пассажир или пассажирка показались бортпроводникам привлекательными. "Если мы сочтем вас привлекательным, мы скажем "Cheerio" вместо прощания, когда вы уйдете. Очевидно, что мы должны быть сдержанными и не можем прямо сказать: "Эй, ты крутой". Но это интересный способ тайно флиртовать", – говорит бортпроводница.

Женщина также отметила, что стюардессы не используют имена пассажиров. Вместо этого – номер места и фонетический алфавит. "Если кто-то что-то захочет, мы не скажем: "Мэри в 50 ряду хочет кофе". Мы бы сказали 50 Delta, 50 Kilo или 50 Charlie. Мы используем номера мест и фонетический алфавит, это проще", – отмечает стюардесса.

В то же время в авиакомпании могут использовать и другие коды. Другая стюардесса в интервью The Sun приводила еще один пример такого кода. "Если вас обозначили как "Филиппа", то вы сделали что-то не так и, вероятно, стоит ожидать плохого обслуживания до конца рейса. Это название происходит от термина PILP – Passenger I'd Like to Punch (пассажир, которого хочу ударить). Со временем оно изменилось, стало несколько более изящным", – говорит женщина.

