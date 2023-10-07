Стюардесса раскритиковала привычку пассажиров во время полета, связанную с посещением туалета.

Стюардесса напугала пассажиров, рассказав об отвратительных антисанитарных привычках многих людей во время полета.

Как сообщает Mirror.co.uk, стюардесса Натали Маги из Колорадо заявила, что пассажиры часто не моют руки после посещения туалета. Она также отметила, что зачастую пассажиры не закрывают дверь в туалет и оставляют за собой беспорядок.

Также на отметила, что ей очень не нравится, когда "слышно, как сливается вода, но не слышен звук раковины, поэтому мы знаем, что пассажиры не мыли руки".

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Проработав в этой отрасли несколько лет, Натали заметила, что стюардессы всегда знают, когда пассажиры не помыли руки. Натали также призналась, что ненавидит, когда люди ходят в туалет босиком.

Натали призвала путешественников думать о самолете как о своем доме во время путешествия. Она сказала: "Нам бы хотелось, чтобы люди относились к этому месту как к своему дому и вели себя аккуратно и уважительно".

Инциденты в самолетах

Пилот напугал пассажиров, когда показал, как близко летают друг к другу самолеты. Люди были в ужасе, увидев, как близко самолеты приближаются друг к другу в небе, при этом некоторые заявляют, что им не нужно знать, насколько занято небо в любой момент времени.

Разъяренный пассажир самолета отомстил соседу, постоянно трогавшему его кресло.

Мужчине аплодировали в самолете, когда из-за его жалобы высадили пассажира. Сознательный мужчина увидел, как попутчик фотографировал "красивую молодую женщину", которая шла по проходу к своему месту. Сначала он подумал, что пара путешествуют вместе, но когда они не узнали друг друга, у мужчины возникли подозрения. Затем он увидел, как этот же парень сфотографировал другую женщину, которая тоже путешествовала одна, и решил принять меры, предупредив стюардессу о странном поведении мужчины.

Бортпроводница призналась, что не так с едой в самолете. Вкус пищи на высоте в много тысяч метров ощущается не так, как обычно. Чаще всего пассажиры выбирают тосты и сэндвичи с ветчиной и сыром. Однако стюардесса Селина Беддинг призывает не есть это, и отдать предпочтение салатам.

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