Авиапассажирам вполне под силу избегать совершения поступков, которые доставляют неудобство другим путешественникам.

Эксперты по туризму рассказали, что больше всего раздражает попутчиков на борту самолета.

При этом авиапассажирам вполне под силу избегать совершения поступков, которые доставляют неудобство другим путешественникам, пишет Daily Mail.

1. Паспорт не под рукой. Когда люди у выхода на посадку начинают лихорадочно искать свои документы и посадочные талоны по сумками или по карманам, это может замедлить всю процедуру посадки и разгневать пассажиров в очереди. Потому при прохождении всех процедур в аэропорту стоит точно знать, где лежат необходимые документы, и доставать их заранее.

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2. Лишние разговоры. Следует категорически избегать разговоров с пассажирами в наушниках, если в этом нет крайней необходимости – ведь наличие наушников является достаточным свидетельством того, что человек не хочет, чтоб его беспокоили.

3. Жевательная резинка. Эксперты отмечают, что многих пассажиров очень раздражает, когда кто-то рядом громко жует жвачку, и, тем более, надувает пузыри и лопает их.

4. Воспитание чужого ребенка. Дети могут быть настоящим кошмаром в самолетах, но только родитель должен иметь дело со своим ребенком. Поэтому если вам во время путешествия доставляет неудобство посторонний ребенок, например, бьет по спинке вашего кресла или задевает вас ногами, стоит вежливо обратиться к его родителям, каким бы большим не был соблазн разобраться з надоедливым дитем самостоятельно. Если это не сработает, то следует обратиться к бортпроводнику и попросить его решить проблему.

5. Благодарность только пилоту. Пассажиров призывают благодарить весь персонал на борту самолета, а не только командира экипажа. Борпроводники отмечают, что их очень расстраивает, когда при высадке из самолета они прощаются с пассажирами по протоколу, а те их игнорируют. Еще хуже, когда они при этом говорят слова благодарности только пилоту.

6. Флирт с персоналом. Бортпроводники не раз жаловались, что это одна из вещей, которые они ненавидят больше всего. Персонал самолета обязан вежливо и приветливо общаться с пассажирами по протоколу, и это абсолютно не стоит расценивать как сигнал к чему-то большему, пытаясь попросить номер телефона или отпустить непристойные фразы.

7. Чрезмерное употребление алкоголя. Никто не любит пьяных людей на борту самолетов, ведь часто они ведут себя слишком шумно, а также могут пойти на конфликт с другими пассажирами и персоналом. Но даже если агрессии нет, с пьяным пассажиром все равно может быть очень трудно иметь дело. Он может потерять сознание, заснуть на чьем-то плече или постоянно заставлять людей вставать, чтобы пропустить его туалет.

Как сообщал УНИАН, ранее Евроконтроль, отвечающий за управление воздушным движением в Европе, предупредил о повышенной загруженности аэропортов региона в связи с началом пикового сезона летних отпусков.

В свою очередь туристические эксперты рассказали, как избежать хаоса в аэропортах этим летом. Среди прочего, путешественникам советовали избегать коротких стыковок, летать только с ручной кладью, путешествовать по будним дням и в утренние часы.

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