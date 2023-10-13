Самым популярным товаром, который на самом деле совершенно невыгодно покупать в магазинах duty free в аэропортах, является шоколад.

Многие люди верят, что магазины duty free в аэропортах являются отличным местом для выгодных покупок. Однако на самом деле это один из самых больших мифов для путешественников.

Какие вещи никогда не следует покупать в аэропортах и как найти лучшие предложения перед полетом, рассказала в своем блоге для Sun Online Travel опытная стюардесса.

По ее словам, самым популярным товаром, который на самом деле совершенно невыгодно покупать в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах, является шоколад.

Видео дня

"И самое ужасное, что это даже не хороший шоколад, а заурядная вещь, которую можно найти в магазинах повсюду. Он часто бывает в плитках нового размера или огромных упаковках, которые стоят целое состояние. Это такая ошибочная экономия, и я не понимаю, почему никто до сих пор этого не понял", – пояснила она.

Также, по ее словам, в аэропортах вряд ли удастся купить по выгодным ценам духи и сувениры.

"Я думаю, проблема в том, что полеты на самом деле все еще случаются довольно редко, и большинство людей летают, возможно, только один или два раза в год. Поэтому, когда они оказываются в аэропорту, предвкушение праздника берет над ними верх и они даже не думают проверять", – делится мыслями автор блога.

При этом она поясняет, что в наши дни сравнивать цены очень легко: у всех есть телефоны, и можно просто посмотреть их в Интернете.

В то же время стюардесса отмечает, что иногда в магазинах duty free все же попадаются выгодные предложения, просто нужно знать, где искать, а затем не торопиться совершать покупку.

"Несмотря на то, что парфюмированные воды и духи обычно стоят примерно по той же цене, что и в Интернете и в магазинах, они, как правило, являются лучшим вариантом по выгодной цене. Однако это не те вещи, которые находятся в центре магазина беспошлинной торговли, и не те вещи, образцы которых предлагает вам гламурный продавец. Вам нужно просматривать полки, пока не найдете разделы со скидками или распродажами. Они не всегда существуют, но они есть во многих аэропортах, часто спрятанные на небольшой полке, которая не сразу заметна", – пояснила автор блога.

И даже в этом случае она советует сначала сравнить их стоимость с ценами в других местах, просто чтобы убедиться, что вы не переплачиваете.

"Единственный предмет, который, по моему мнению, стоит купить в аэропорту, – это местная выпивка, если вы хотите привезти что-нибудь обратно в качестве подарка или сувенира. На мой взгляд, лучшими местами для этого являются Южная Африка и Южная Америка, где вы можете купить местные напитки по отличным ценам в аэропорту, то есть вам не придется покупать их, а затем носить с собой до конца отпуска", – делится опытом стюардесса.

Вместе с тем, она советует быть внимательными с ценами на алкоголь, особенно в таких как аэропортах Дубай или Сингапур, потому что цены там часто заоблачные.

При этом автор блока полагает, что многие путешественники совершают покупки в аэропортах только чтобы купить там что-то, хотя на самом деле эти вещи им вообще не нужны.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему следует избегать покупок в аэропорту.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.