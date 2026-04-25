6 продуктов, в которых белка меньше, чем вы думаете: диетологи раскрыли горькую правду

Согласно результатам исследований, то, что мы привыкли считать "протеиновым перекусом", зачастую является лишь маркетинговой иллюзией

Многие из нас покупают продукты в надежде нарастить мышцы или утолить голод, но на самом деле получают лишь лишние калории и углеводы, пишет издание Verywell Health.

Как объясняют эксперты, настоящий протеиновый продукт должен состоять из белка не менее чем на пятую часть. Однако большинство "здоровой" пищи не дотягивает до этой нормы.

Поэтому издание составило список из 6 "суперфудов", которые по своему составу содержат меньше белка, чем вы думаете.

1. Миндальное молоко

Это самая популярная замена обычному молоку, но с точки зрения содержания белка – это почти пустая вода. В чашке напитка содержится всего 2 г белка. В Гарвардском медицинском издательстве опубликовано исследование, которое свидетельствует, что растительные заменители (если они не обогащены искусственно) не могут конкурировать с животным молоком, где содержание белка стабильно держится на уровне 8 г.

2. Авокадо

Его называют королем завтраков, но это источник жиров, а не белка. По информации Гарвардской школы медицинского здоровья, авокадо ценится исключительно за мононенасыщенные жиры и калий, а его белковый профиль слишком низок для классификации как "высокобелковый" продукт. Половина плода дает всего 1,5 г белка, что никак не покрывает потребности организма после тренировки.

3. Хумус

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, соотношение калорий к чистому белку в хумусе делает его скорее жирным соусом, чем источником белка. Четверть тарелки этой закуски содержит всего 2 г белка при 70 калориях. Чтобы получить суточную норму белка только из хумуса, вам придется съесть его слишком много.

4. Граноловые батончики

Это удобный перекус "на ходу", но часто это просто замаскированные сладости. Большинство батончиков содержат всего 1–3 г белка. Диетологи из U.S. Food отмечают , что для реальной пользы нужно искать варианты, где есть 10–15 г белка.

5. Арахисовое масло

Несмотря на репутацию, 2 столовые ложки масла дают всего 7 г белка. Это неплохо, но недостаточно для полноценного приема пищи. Его стоит рассматривать лишь как добавку к йогурту или цельнозерновому хлебу. В отчетах U.S. Food указано, что арахисовое масло является высококалорийным продуктом, в котором белок не является доминирующим компонентом.

6. Творог

Хотя творог считается питательной пищей, диетологи не относят его к категории высокобелковых продуктов в чистом виде. Это хорошее дополнение, но не основа рациона для тех, кто хочет "подсушиться" или набрать массу.

По данным научного порталаHarvard Health, для удовлетворения суточной потребности (0,8 г белка на кг веса) лучше выбирать морепродукты, птицу или бобовые.

Полезные советы от врачей

Ранее УНИАН писал о совете гастроэнтеролога по улучшению работы кишечника. Специалист назвал один полезный продукт, который поможет поддержать работу пищеварительной системы и способствует развитию полезных кишечных бактерий.

Такая диета не заменяет обычное лечение, однако она может быть важным дополнением и поддерживать организм в долгосрочной перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: