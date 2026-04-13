Гастроэнтеролог назвал один важный продукт, который улучшает здоровье кишечника

Речь идет об употреблении орехов.

Результаты исследований подтверждают, что даже небольшие изменения в ежедневном рационе могут иметь реальное значение для здоровья. В частности, регулярное употребление орехов не только укрепляет организм, но и может способствовать более эффективному лечению и снижению риска рецидива заболевания. Об этом рассказал гастроэнтеролог Джозеф Салхаб, передает WP kobieta.

Что содержат орехи и почему они так ценны?

Такие орехи, как миндаль, грецкие, лесные, кешью или пеканы, богаты компонентами, которые важны для здоровья кишечника и всего организма.

"Клетчатка, содержащаяся в них, поддерживает работу пищеварительной системы и способствует развитию полезных кишечных бактерий. Хорошо функционирующая микробиота может влиять на иммунитет и ограничивать хронические воспалительные процессы, которые являются одним из факторов развития многих заболеваний", - рассказывают в издании.

Видео дня

Также орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают регулировать воспалительные процессы и способствуют метаболизму. Антиоксиданты, которые в них есть, защищают клетки от окислительного стресса, то есть повреждений, которые могут привести к изменениям в ДНК.

"В их составе также содержатся витамин Е, магний и цинк. Эти компоненты способствуют регенерации организма, помогают поддерживать нормальное функционирование иммунной системы и могут иметь значение в период восстановления после лечения", - добавляют в WP kobieta.

В то же время Салхаб говорит, что диета не заменяет обычное лечение, однако она может быть важным дополнением и поддерживать организм в долгосрочной перспективе.

Другие советы по здоровью

Ранее врачи рассказали, каких добавок следует избегать при повышенном кровяном давлении. В частности, в этот список вошли горький апельсин, экстракт корня солодки, добавки, содержащие кофеин, и другие.

Также врач объяснил, какие фрукты наиболее полезны для здоровья сердца. Исследования показали, что именно авокадо и цитрусовые могут способствовать укреплению сердца.

