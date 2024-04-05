Языковед рассмотрел названия птиц в украинском языке.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал украинцам, как называть "лелеку", а также показал, что являет собой эта птица в дикой природе. Вдруг, кто-то не отличает ее и путается в "птичьей теме".

Филолог провел небольшой интерактивный тест на предмет, как вы бы назвали "лелеку": "чорногуз", "гайстер", "боцюн", "бузько", или может "бусол". Если определились с вариантом, вот ответ учителя:

"Не знаю, догадались ли вы, но все ответы правильные!", - акцентировал он.

То есть "лелек" мы можем называть всеми перечисленными вариантами. В каких-то регионах Украины она - "бузько", а где-то ее зовут "гайстер".

Также Авраменко объяснил, что "гуз", "гузка", гузно" - это задняя часть, зад. Поскольку у "лелеки" он черный, эта частица является слогом в слове "чорногуз".

По такой логике в Украине называют еще одну маленькую птичку, которая отличается черной "юбочкой". Речь идет о "трясогузке".

Авраменко отменил фразеологизм РФ

В одном из уроков филолог также "отменил" известный русский фразеологизм "редко, но метко". Авраменко объяснил, как сказать эту фразу на украинском, избегая суржика и языка страны-агрессора.

Также среди употребляемых фраз в Украине есть выражение "с наступающим праздником". Фразы "с наступающим" нет в наших словарях, поэтому как поздравить близких правильно - смотри в уроке.

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