Эти первые весенние цветы таят секрет.

В чем заключается различие между подснежником и пролеском? Когда-нибудь задумывались над этим? Оказывается, многие путаются в этих первых весенних цветах, полагая, что это общее название одного растения.

Однако, нет, они не только цветут в разное время, но обладают разным цветом. На главных особенностях в деталях остановился топ-учитель языка, автор учебников по-украинскому Александр Авраменко.

"Это разные цветы, и отличают они не только внешне, но и по времени цветения", - сказал он в рамках своего урока.

Итак, первыми появляются подснежники. Их красота расцветает белым цветом примерно в конце февраля, растут они в течение марта-апреля. "Кстати, подснежники занесены в Красную книгу Украины", - добавил учитель.

В то же время пролески распускают на месяц позже, они более теплолюбивы. "Имеют преимущественно мелкие голубые цветочки, поэтому в народе их еще называют "небесниками" или "небесным ключом", - рассказал Авраменко.

Помним об этих цветах следующее: подснежники более ранние и цветом белые, словно снег, а пролески зацветают позже - они одевают на себя краску неба.

Вот, как выглядит пролесок:

А вот "снежный" подснежник:

Раскрыты уникальные свойства облепихи

Разрывая новое о растениях, следует упомянуть об опыте ученых из Мемориального университета Ньюфаундленда: они обнаружили несколько полезных свойств облепихи. Ранее человечество не имело представления, что некоторые разновидности растения обладают повышенной биологической активностью.

В рамках эксперимента было выяснено, что такие экстракты облепихи могут помочь организму человека бороться с ожирением. Также они имеют немалый антидиабетический потенциал. Подробнее о пользе облепихи - в материале.

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