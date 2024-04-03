Есть украинский аналог, чтобы сказать то же самое.

Известный украинский языковед, заслуженный учитель и автор ряда учебников Александр Авраменко "отменил" в Украине русский фразеологизм "редко, но метко".

Ведь, зачем употреблять известные выражения страны-оккупанта, когда у нас есть свой украинский аналог, чтобы сказать то же самое. Эту тему филолог рассмотрел во время экспресс-урока.

""Редко но метко"", от як це сказати українською? А дуже просто: "раз, та гаразд" або "хоча раз, зате гаразд"", - акцентировал учитель.

Также Авраменко привел ряд подобных фразеологизмов. Среди них: "вешать лапшу". Эта фраза означает, что кто-то кого-то обманывает, но украинцы переводят ее нелепо. Говорят: "вішати лапшу/локшину".

"Это сомнительная самодеятельность. На украинском говорят: "замилювати очі"", - подчеркнул Авраменко.

Также есть русское часто употребляемое выражение "лед тронулся". В данном случае следует говорить "крига скресла". То есть наконец наступило что-то долгожданное, объяснил значение фразеологизма языковед.

Как сокращенно писать "миллион"

Помимо слов-суржиков и выражений, которые следует знать, как правильно перевести с иностранного языка, - есть еще одна важная тема. В украинской грамматике существует правило относительно того, как писать сокращенно меру длины, веса, массы, емкости и тому подобное.

То же касается сокращения числительных. Например, слова "миллион". Как напишете его - с точкой в конце или без? Варианты слов "млн" и "млн." рассмотрел Авраменко.

Вас также могут заинтересовать новости: