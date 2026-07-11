Что не стоит сочетать с кофе: диетологи назвали один популярный продукт

Кофе обычно пьют натощак, поэтому в сочетании с определенными продуктами гораздо легче заметить, как они взаимодействуют.

Для многих из нас кофе – это то, что мы обычно готовим, прежде чем взять ложку, чтобы съесть овсяные хлопья, пудинг из семян чиа или другие завтраки, богатые питательной смесью клетчатки, белка и полезных жиров. Употребление кофе с самого утра имеет свои плюсы и минусы, пишет Parade.

"Кофе обычно пьют натощак, поэтому в сочетании с определенными продуктами гораздо легче заметить, как они взаимодействуют. Поскольку многие люди придерживаются ежедневной утренней рутины, такие сочетания могут влиять как на пищеварение, так и на самочувствие в течение всего дня", – объясняет диетолог Крис Мор.

В статье поясняется, что это не означает, что нельзя пить кофе и есть одновременно. На самом деле еда может способствовать замедлению всасывания кофеина, благодаря чему вы получите заряд энергии без дрожи в руках и предотвратите появление изжоги. Но важно выбирать правильные продукты.

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"Знание того, как различные продукты или напитки могут влиять на вас в течение дня, поможет вам делать более обоснованный выбор во время завтрака", – отметил Мор.

Издание сообщило, что диетологи не рекомендуют сочетать один продукт с утренним кофе.

По мнению дипломированных диетологов, прежде чем сочетать грейпфрут с утренним кофе, стоит хорошо подумать, а если все же решите это сделать – прислушаться к своему организму.

Объясняется, что целый грейпфрут и грейпфрутовый сок могут продлевать действие кофеина, вызывать изжогу и взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

"Я советую употреблять грейпфрут не ранее чем через 10 часов после приема кофеина, чтобы большая часть кофеина – примерно 75% – успела самостоятельно вывестись из организма. Кофеин может выводиться из организма почти полностью только через 25–30 часов", – поделилась диетолог Джулия Зумпано.

Однако, как отмечает издание, следует помнить, что у всех нас метаболизм кофеина протекает по-разному.

"Если у вас медленный метаболизм кофеина и вы замечаете усиление негативных побочных эффектов при одновременном употреблении кофеина и грейпфрута в один день, то этого следует полностью избегать. Что касается лекарств, которые взаимодействуют с грейпфрутом, вам следует полностью избегать его употребления или проконсультироваться с фармацевтом", – добавила Зумпано.

Она отмечает, что грейпфрутовый сок часто бывает более концентрированным, чем целый плод, поэтому вы можете заметить еще более длительное действие кофеина, усиление изжоги или взаимодействие с лекарствами.

Диетолог Малина Малкани объяснила, что грейпфрут может замедлять работу фермента CYP1A2 в организме человека. Этот фермент отвечает за расщепление кофеина и помогает организму выводить его.

Отмечается, что такое длительное действие может быть как преимуществом, так и недостатком.

"Для людей, которые и без того чувствительны к кофеину, его длительное пребывание в организме может привести к ощущению перенасыщения кофеином – дрожи, тревоги или учащенного сердцебиения даже через несколько часов после последнего глотка. Это также может нарушать сон, если кофеин не выведется полностью ко времени сна, но для большинства людей это возможное изменение в скорости выведения является незначительным и часто незаметным", – отметила Малкани.

Кроме того, Мор отмечает, что CYP1A2 – тот самый фермент, который помогает организму выводить кофеин, – также способствует расщеплению многих лекарств ещё до того, как они попадают в кровь.

"Когда действие этого фермента блокируется, в организме остается больше лекарств, и их концентрация может вырасти до уровней, превышающих предусмотренные. Этот эффект может длиться несколько дней", – предупредил диетолог.

Мор отмечает, что к препаратам, на которые это может оказать наибольшее влияние, относятся:

Статины для снижения уровня холестерина;

Некоторые лекарства от артериального давления и нарушений сердечного ритма;

Препараты, назначаемые после трансплантации органов;

Некоторые успокоительные средства;

Некоторые лекарства от аллергии.

Другие советы по употреблению кофе

Ранее УНИАН сообщал, что исследователи выяснили, что произойдет с мозгом, если внезапно перестать пить кофе.

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