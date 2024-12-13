Этот путь не является естественным. Его построили американские военные для нужд флота во времена Второй мировой войны.

Акулы обычно считаются одиночками, которые охотятся на больших территориях. Однако исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре недавно обнаружили, что определенные популяции акул используют подводный "путь", который напоминает час пик.

Эта магистраль, которая ведет к лагунам атолла Пальмира - отдаленного кораллового образования площадью около 12 квадратных километров, - не является естественной. Она была создана американскими военными во время Второй мировой войны, когда для нужд флота прокопали глубокий канал.

"Мы с моей исследовательской группой провели много времени в Пальмире вокруг этой конкретной особенности, но только когда мы смогли просветить этот мир и извлечь данные, мы обнаружили этот огромный час пик акул в вечернее время", - отметил ведущий автор Дуглас Макколи, доцент кафедры экологии, эволюции и морской биологии UCSB. "Это имеет значение. Важно знать, как мы обращаемся с акулами, и определять модели их поведения".

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Исследование длилось месяц, во время которого команда зафиксировала 443 часа данных с помощью акустической камеры, созданной компанией Sound Metrics Corp. Эта технология позволила получить "звуковые изображения" высокого разрешения, что стало особенно полезным в мутной воде или в условиях слабого освещения. Это позволило ученым подсчитать количество акул, пользовавшихся каналом, а также идентифицировать их виды и время пикового движения.

"Мы рассматриваем это как важную часть новой технологии, которая появляется в Интернете, чтобы лучше отслеживать здоровье популяций акул, лучше понимать их поведение и помогать лучше работать с их сохранением", - пояснил Пол ДеСаллес, соавтор и исследователь из лаборатории Макколи.

Этот канал предлагает акулам безопасный и удобный доступ к богатым ресурсам лагуны. Среди семи видов, зафиксированных в исследовании, особенно часто встречались черноперые рифовые акулы. Известные своей приспособленностью, они активно используют этот маршрут для поиска добычи и убежища от опасностей открытого океана.

Исследователи сравнивают поведение акул с другими природными явлениями, такими как миграция птиц или стратегическая охота хищников на суше. Они предполагают, что ежедневное перемещение через канал в определенное время может быть результатом эволюционно сформированной стратегии, которая увеличивает их шансы на успех в охоте.

Канал, созданный для военных нужд, стал неотъемлемой частью среды обитания этих хищников. Изучение подобных воздействий может помочь в сохранении акул.

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