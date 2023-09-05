Так называемые инвазивные виды, способные разрушить баланс экосистемы новой для себя местности, путешествуют по миру.

Инвазивные виды растений и животных путешествуют по миру с "беспрецедентной скоростью". Это угрожает не только существующим экосистемам, куда прибывают чужеродные виды, но может нанести вред здоровью и образу жизни людей, пишет Independent.

По оценкам ученых, ущерб мировой экономики от распространения инвазивных видов составляет не менее 423 миллиардов долларов в год. Эта цифра увеличивается в четыре раза каждое десятилетие, начиная с 1970 года. Впрочем эксперты предполагают, что на самом деле это лишь "верхушка айсберга".

Животные, растения и другие организмы, которые были интродуцированы человеком в другие экосистемы намеренно или случайно, классифицируются как чужеродные виды, хотя не все они становятся инвазивными, то есть вредными для экосистемы.

Видео дня

Сейчас учеными задокументировано около 37 тысяч чужеродных видов, из которых 3,5 тысячи стали инвазивными. Они присутствуют на всех континентах Земли, включая Антарктиду, и являются одной из основных причин утраты биоразнообразия.

Было обнаружено, что водяной гиацинт является наиболее распространенным инвазивным чужеродным видом во всем мире. Ему на пятки наступают черная крыса и насекомое, известное как "божья коровка-арлекин".

Некоторым видам могут потребоваться годы, чтобы стать проблемой по прибытии на новую территорию. Профессор Хелен Рой из Британского центра экологии и гидрологии, которая участвовала в большом исследовании этой проблемы, отмечает, что раннее обнаружение и быстрое реагирование на "пришельцев" имеет решающее значение для защиты экосистем.

"Конечно, вымирание - это также естественная вещь, которую следует учитывать, но также очень важно думать об исчезновении взаимодействий, когда один вид вытесняет другой или уменьшает его численность до очень низкого уровня. Мы вызываем экологические изменения, которые, возможно, приведут к очень непредсказуемым результатам в отношении функционирования этих экосистем и преимуществ, которые мы получаем от них", – отметила она.

Глобальные экологические проблемы

Как писал УНИАН, в тропических лесах может начаться глобальное вымирание из-за проблемы с фотосинтезом у растений. Ученые выяснили, что слишком высокая температура препятствует процессам фотосинтеза в листьях зеленых растений.

Также мы рассказывали, что в этом году из-за повышения глобальной температуры уровень морского льда в районе Антарктиды сократился до рекордно низкого. Ученые предупреждают, что быстрого решения проблемы нет, а последствия могут быть критическими.

Вас также могут заинтересовать новости: