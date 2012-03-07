Киевским чиновникам подарили поросенка

Подарки чиновникам к 8 марта в этом году оказались скромными, сообщает ТСН.

Напомним, чиновникам можно дарить подарки только дважды в год и не дороже 480 гривен. Поэтому главными презентами сегодня стали цветы, конфеты и торты. Их несли в Налоговую администрацию, Генпрокуратуру и Нацбанк. Возле других государственных учреждений, МВД или КРУ, посетителей почти не было.

Самыми щедрыми сегодня оказались гости КГГА, которые несли самые большие букеты. А еще они отличились самым экзотическим подарком - живым поросенком. Его чиновникам принесла киевлянка в знак недовольства их работой. Однако взять презент никто не решился. Женщина, которая принесла экологический подарок, рассказала, что специально выбирала красивого молочного поросенка - с забавными пятнышками.