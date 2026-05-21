'Должно быть ноль': Безос призвал отменить налог для менее обеспеченных американцев

Предприниматель привел гипотетический пример медицинской работницы в США.

Председатель правления Amazon Джефф Безос призвал отменить федеральный налог на доходы для нижней половины налогоплательщиков. Об этом пишет CNBC.

"Верхний 1% налогоплательщиков платит около 40% всех налоговых поступлений, а нижняя половина - 3%. Я не думаю, что это должно быть 3%. Я считаю, что это должно быть ноль", - подчеркнул он в программе "Squawk Box".

По словам Безоса, подоходный налог, который платят люди с низкими доходами, является "незначительной суммой для правительства", и он привел гипотетический пример медицинской работницы, которая зарабатывает 75 000 долларов в год.

Видео дня

"Мы не должны просить эту медсестру из Квинса отправлять деньги в Вашингтон. Они должны прислать ей извинения. Это действительно не имеет смысла", - считает американский предприниматель.

Он добавил, что будет "выступать за" такое изменение, однако не предоставил подробностей о том, как законодатели могли бы его принять.

Также на фоне войны в Иране люди с низким уровнем дохода тратят большую часть своих денег на бензин по сравнению с теми, кто зарабатывает больше.

"Я думаю, что происходит нечто вроде истории двух экономик: в этой стране есть группа людей, которым живется очень хорошо, но есть и группа людей, которые испытывают трудности", - подчеркнул Безос.

Джефф Безос - другие новости

Ранее УНИАН рассказывал, как Джефф Безос определял будущих лидеров Amazon. По его словам, ответ кандидата на его "любимый" вопрос раскрывает, насколько успешным будет этот человек.

Также Джефф Безос сделал непредсказуемый прогноз о будущем человечества. В частности, он сохраняет оптимизм и считает, что человечество стоит на пороге золотого века технологий.

Вас также могут заинтересовать новости: