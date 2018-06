"Самый опасный человек в мире": в США выпустили книгу о психическом здоровье Трампа

Ведущие специалисты по психиатрии выпустили книгу "Опасный случай Дональда Трампа" (The Dangerous Case of Donald Trump), в которой высказали свое мнение о психическом состоянии президента США. Об этом сообщает издание The Independent.

По мнению авторов книги, президентство Трампа "создало беспрецедентные последствия для психического здоровья в нашей стране и за ее пределами". Также они пишут, что Трамп "опасно психически болен" и "его сумасшествие привлекает внимание". Также в книге Трампа называют "самым опасным человеком в мире".

Среди авторов книги — ведущие психиатры, психологи, лингвист, аналитик СМИ и журналист.

Отмечается, что новая книга может стать причиной негативной реакции со стороны профессионального сообщества психиатров США, поскольку подобные комментарии в адрес публичного человека противоречат «фундаментальному принципу» согласия пациента.

Книга доступна для заказа на Amazon с 3 октября. Ее стоимость - $16,79.

