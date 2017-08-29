Трамп перепутал двух блондинок на пресс-конференции (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп перепутал двух журналисток-блондинок во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте.

"Опять? Вы собираетесь снова дать ей слово", - спросил американский президент у финского, когда тот хотел позволить поставить вопрос одной из светловолосых журналисток, передает The Hill.

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"Нет, это не та же леди. Они сидят рядом", - ответил президент Финляндии.

Журналистка, когда ей дали микрофон, чтобы задать вопрос, сказала Трампу: "У нас в Финляндии много блондинок".

Ранее в Сети стало популярным видео с выступлением президента США Дональда Трампа, но не благодаря речи главы американского государства, а женщине со странной формой бровей.