Папа Римский все так же печален: даже Трюдо не смог его очаровать

29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с папой римским Франциском. На прошлой неделе понтифик провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, и выглядел крайне недовольным на всех фотографиях, как пишет "Медуза".

На вчерашней встрече это повторилось. Похоже, папа римский — единственный, кого Трюдо не смог очаровать.

Пользователи твиттера предполагают, что Франциск еще не оправился от встречи с Трампами.

Prime Minister Justin Trudeau, and Sophie Gregoire-Trudeau, meet Pope Francis at the Vatican, May 29, 2017. Ettore Ferrari/Pool Photo via AP pic.twitter.com/4gTRAGkUzc

Или же просто не любит политиков.

Возможно, Трюдо утомил понтифика рассказами о цветных носках, которые, как известно, премьер-министр очень любит.

It amuses me to imagine that the Pope looks so annoyed because Trudeau talked to him about his colorful socks for 15 minutes straight. pic.twitter.com/6tfC9TjNe4