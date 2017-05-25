"Стулья, пол, стены. Конец. Выметайтесь": сеть взорвало фото угрюмого Папы Римского на приеме четы Трампа

Во время встречи Дональда Трампа и Папы Римского Франциска в Ватикане в среду, 24 мая, было сделано совместное фото, на котором понтифик имеет несчастный вид, стоя рядом с американским президентом.

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Фото сразу начали обсуждать в Твиттере, ведь "фотография стоит тысячи слов" и станет вирусной из-за печального выражения лица понтифика, пишет Huffington Post. Читайте такжеПапа Римский встретился с украинскими военными паломниками в Ватикане (видео) Между Трампом и Папой еще существуют разногласия по таким вопросам, как иммиграция и изменение климата, но было бы несправедливо сказать, что Франциск выглядел абсолютно несчастным в ходе визита президента США, говорится в публикации. К примеру, информационное агентство Reuters заметило, как он "слегка улыбнулся", встретив Трампа, но одновременно отметило, что понтифик "был не таким общительным, как во время встреч с другими главами государств". Некоторые из пользователей Твиттера создали коллаж с фотографиями встреч Барака Обамы с Папой и Дональда Трампа с понтификом, чтобы продемонстрировать поразительный эмоциональный контраст.

Один из пользователей предположил, что Папа Римский Франциск выглядел на встрече так, будто бы "Бог испытывал его".

Заслуживает внимания и подпись этого фото одного из пользователей: "Трамп в роли Адама, Иванка, Мелания и Папа — другие актеры".

А кто-то считает это "комедией и трагедией".