Трюдо привел на работу сына: малыш уже метит на кресло будущего премьера в третьем поколении (фото, видео)
Малыш отлично справляется с задачами, которые обычно выполняет его отец.
Малыш отлично справляется с задачами, которые обычно выполняет его отец премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил разбавить рабочие будни и привел на работу своего младшего сына Адриана.
Соответствующие фото премьер опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
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На снимках видно, как Джастин Трюдо проводит один из своих рабочих дней с трехлетним Адрианом.
Малыш не только хорошо справлялся с задачами отца, но и охотно общался с журналистами, демонстрируя коммуникационные навыки.
Трюдо - старший сын Пьера Трюдо, который был премьер-министром Канады в 1968-1979 и 1980-1984 гг. и оставил весьма заметный след в истории страны.