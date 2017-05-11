Трюдо привел на работу сына: малыш уже метит на кресло будущего премьера в третьем поколении (фото, видео)

Малыш отлично справляется с задачами, которые обычно выполняет его отец премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил разбавить рабочие будни и привел на работу своего младшего сына Адриана.

Соответствующие фото премьер опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеТрюдо предложил реванш звезде "Друзей", который побил его в школьные годы (видео)

На снимках видно, как Джастин Трюдо проводит один из своих рабочих дней с трехлетним Адрианом.

Малыш не только хорошо справлялся с задачами отца, но и охотно общался с журналистами, демонстрируя коммуникационные навыки.

Трюдо - старший сын Пьера Трюдо, который был премьер-министром Канады в 1968-1979 и 1980-1984 гг. и оставил весьма заметный след в истории страны.