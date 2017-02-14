Трамп на встрече с Трюдо защищал свою иммиграционную политику

«Мы не можем впускать не тех людей», – отметил Трамп.

Об этом сообщает "Радио свобода".

13 февраля во время совместной пресс-конференции Трамп также подчеркнул, что его администрация будет «корректировать» торговые отношения США и Канады, речь идет о Североамериканской зоне свободной торговли, известную как NAFTA.

Читайте такжеТрамп заявил о намерении "очень решительно" заняться Северной Кореей

Дональд Трамп и Джастин Трюдо имеют разные подходы к вопросам иммиграции.

В конце января Трамп подписал указ, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, 120-дневное прекращение приема беженцев и приостановку приема беженцев из Сирии на постоянно. В начале февраля суд приостановил действие этого указа.

Премьер Канады, приветствует прием беженцев из Сирии и других стран.