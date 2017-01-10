Мужчина, который в новогоднюю ночь надругался над знаком "Hollywood", сдался полиции

Об этом сообщает издание Buzzfeed.

Художник Зак Фернандес, который известен в социальных сетях под ником "JesusHands", сдался полиции со своим адвокатом в понедельник. Фернандес забрался в первые часы 1 января в неработающую огороженную зону, и перевоплотил с помощью брезента надпись "Hollywood" на "Hollyweed".

"Я просто надеюсь, что разговор (о правонарушении – ред.) продолжается", – сказал Buzzfeed житель калифорнийского города Помона. "Немного света еще есть в мире", – добавил он.

Фернандес был задержан полицией Лос-Анджелеса и предупрежден о подозрении в незаконном проникновении. Он будет выпущен в ожидании суда 15 февраля, сообщает полиция.

В понедельник, Фернандес сказал, что он в своих действиях остался в рамках закона.

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"Если бы я нарушил закон относительно права владения, я не собираюсь уклоняться от закона", – заявил Фернандес.

Как сообщал УНИАН, в Лос-Анджелесе в новогоднюю ночь превратили надпись "Hollywood" на "Hollyweed".

"Hollywood" - название района Лос-Анджелеса, который стал центром американской киноиндустрии. "Weed" означает "сорняк", в разговорном английском так часто называют марихуану.