В США белка за сутки украла 150 лампочек с рождественской гирлянды

Об этом пишет Медуза.

«В этом году мы обнаружили нового воришку. Им оказалась маленькая белка, которую мы прозвали „Лампочковый Бандит“. Хотим верить, что этот маленький негодяй украшает лампочками свое уютное гнездышко, но на самом деле мы думаем, что он принимает их за пищу», — написала автор видео Маргарет Рикон.

Читайте такжеВ США бобр пришел в магазин за новогодней елкой

Рикон сняла несколько роликов. На одном из них зверек убегает с желтой лампочкой.

На втором видео белка прыгает в кусты с синей лампочкой.

Читайте такжеВ Чикаго из-за белки мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами

На другом - с оранжевой.

О дальнейшей судьбе белки информации нет.