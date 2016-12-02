Мечты сбываются: в Австралии полиция устроила взрыв ради ребенка
12-летний мальчик Деклан из Австралии, страдающий лейкемией, смог поучаствовать в полицейских учениях, во время которых проводились контролируемые подрывы взрывных устройств и операции по освобождению заложников.
Благотворительная организация "Загадай желание" связалась с Декланом, когда он в течение семи месяцев проходил химиотерапию, пишет Русская служба BBC.
Заветное желание ребенка оказалось своеобразным - для его реализации потребовалось заручиться поддержкой властей.
"Мечтой Деклана было взорвать что-нибудь, мы как раз могли это сделать", - сказал представитель полиции Дэвид Шарп.
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По его словам, найти волонтеров для участия в полицейских учениях вместе с ребенком оказалось несложно.
Подростка, который сейчас находится в стадии ремиссии после онкологического заболевания, также пригласил к себе в резиденцию премьер-министр страны Малкольм Тернбулл.
"Деклан чувствовал себя неважно, но сегодня он смог испытать, каково это - посидеть на стуле главы правительства", - рассказал премьер-министр.