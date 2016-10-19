В Николаеве водитель маршрутки избил подростка, который переходил дорогу на "красный"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, инцидент произошел 17 октября около 15:30 в районе перекрестка пр. Центрального и ул. Садовой.

Подростка госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом «ушиб лица и перелом костей носа».

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Парень объяснил, что переходил проезжую часть якобы на красный сигнал светофора, что возмутило проезжающего водителя, поэтому последний вышел из своего транспортного средства и избил подростка.

Пострадавшему удалось запомнить, что водитель управлял маршрутным такси «ГАЗель» белого цвета, номерной знак 4243 или 4246 АА.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение), что наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.