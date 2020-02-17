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Самый сильный человек Африки съедает до восьми куриц за день (видео)

15:47, 17 февраля 2020
Курьёзы
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Спортсмен весит 187 килограмм / maliactu.net

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«Я могу съесть до восьми куриц в день. Таким образом я поддерживаю на достаточном уровне потребление белка. Также я ем фрукты и продукты, содержащий углеводы. Это диета, которая по-настоящему нужна хорошему атлету», – заявил Биби.

Как известно, настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Его вес составляет 187 килограмм.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты назвали пять продуктов-«убийц» здоровья.

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