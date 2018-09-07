Илон Маск раскурил сигарету с марихуаной в прямом эфире (видео)

Маск отметил, что редко курит марихуану и не замечает никакого эффекта от неё.

7 сентября Илон Маск пришёл к американскому комику Джо Рогану в его подкаст «Joe Rogan Experience», который записывался в прямом эфире. Во время 2,5 часового стрима Роган начал курить «скрутку».

Глава Tesla и Space X уточнил, легально ли это в Калифорнии, после чего один раз затянулся, пишет TJournal.

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Маск: Это джойнт? Или сигара?

Роган: Это марихуана с табаком. Пробовал такое?

Маск: Думаю, было однажды.

Роган: Наверное, ты не будешь из-за акционеров.

Маск: А это законно?

Роган: Полностью.

Маск: Окей. *Затягивается*

Как заметила журналистка The Guardian Джулия Вонг, через несколько минут после этого Маску начали приходить сообщения на телефон. «Мне пишут друзья в стиле „Что за чёрт, ты куришь траву?“», — сказал предприниматель в эфире. Также Маск отметил, что редко курит марихуану и не замечает никакого эффекта от неё.

Как собщал УНИАН, ранее Илон Маск показал, как устроен завод Tesla.