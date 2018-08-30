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Илон Маск показал, как устроен завод Tesla (видео, фото)

16:10, 30 августа 2018
Наука и IT
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Путешествие на высотехнологичное предприятие напоминает визит в будущее: здесь правят бал роботы, искусственный интеллект и автоматизированные сборочные конвейеры.

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Но уже шлифовку роботам не доверяют. Каждый автомобиль Tesla обрабатывается вручную, после чего следует к малярному цеху. Покраска, сушка, установка стекол и внутренняя отделка — электромобиль практически готов, пишет trendymen.

Недавно изготовленные транспортные средства Tesla показали, припаркованными в большом количестве рядом с аэропортом в Бербанке, штат Калифорния Также появились фото транспортировки авто в Лос-Анджелесе.

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Теги: #Илон Маск#Tesla