Самый длинный украинский блин удался на славу (фото)
15:08, 10 марта 2008Курьёзы
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Гигант выпекали шесть часов
В Виннице по случаю окончания Масленицы спекли самый длинный блин в Украине - 510 метров длиной.
На изготовление блина-гиганта ушло 50 килограммов муки и почти 100 яиц. Выпекали его шесть часов. Факт зарегистрировал представитель национального проекта ”Книга рекордов Украины”.
Блин развернули на десятках столов в центральном парке культуры и отдыха Винницы под полиэтиленовой пленкой, поскольку весь день шел дождь. К блину всем желающим предлагали клубничное варенье.
Фото Дмитрия Куприяна/УНИАН
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