Самый длинный украинский блин удался на славу (фото)

В Виннице по случаю окончания Масленицы спекли самый длинный блин в Украине - 510 метров длиной.

На изготовление блина-гиганта ушло 50 килограммов муки и почти 100 яиц. Выпекали его шесть часов. Факт зарегистрировал представитель национального проекта ”Книга рекордов Украины”.

Блин развернули на десятках столов в центральном парке культуры и отдыха Винницы под полиэтиленовой пленкой, поскольку весь день шел дождь. К блину всем желающим предлагали клубничное варенье.

Фото Дмитрия Куприяна/УНИАН