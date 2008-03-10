Буш запел о зеленой траве

Президент США Джордж Буш удивил членов правительства, дипломатов и журналистов, которые собрались на ежегодный ужин в Gridiron Club, спев присутствующим песню, сообщает АР.

Американский президент, взойдя в ковбойской шляпе на сцену, впервые за свое восьмилетнее президентство затянул песню в стиле кантри "Зеленая трава у дома" "Green Green Grass of Home" (певца Тома Джонса), переделав ее слова. Буш пел о своем возвращении на ранчо в Техас, и что больше не нужно ему беспокоится о "кризисе в Пхеньяне", он также спел о своей собаке Барни, о госсекретаре Кондолизе Райс, вице-президенте Дике Чейни и о журналистах.

Собравшаяся на ужин публика рукоплескала президенту. Всего на ежегодный ужин, устраивавшийся в Вашингтоне, были приглашены 600 человек. Gridiron Club является самой старой организацией вашингтонских журналистов, основанной в 1885 году

ICTV