Герб на всю грудь: любимая гимнастка Путина удивила сети странным нарядом (фото)

В сети наряд Кабаевой раскритиковали и назвали безвкусицей.

В сети обсуждают наряд российской гимнастки и общественного и политического деятеля Алины Кабаевой, которую называют "любимой" гимнасткой президента РФ Владимира Путина.

Кабаева посетила фестиваль "Алина", для которого выбрала платье с изображением огромного герба России на груди.

В сети наряд Кабаевой назвали безвкусицей. "Ужасное платье, на спине золотые купола наверное?", "М-да. Безвкусица страшная", "Алина всегда отличалась безвкусицей", "Позорище герб на груди хорошо не на задн*це", "Какая безвкусица! Похоже, у Кабаевой, Навки и Захаровой один бездарный стилист", "Ну как не сказать, что она и Путин....вместе? Тут короны не хватает", "Типо знайте кто тут царица", "Колхозница".

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