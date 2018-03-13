Одного "поборол" автомат с конфетами, а другого посетители закрыли в магазине: топ-3 грабителей-неудачников 2018 года (видео)

В Сети высмеивают видео с грабителями-неудачниками.

Один из грабителей пытался в Калифорнийском приюте для животных стащить автомат с конфетами. Однако задача оказалась не из легких. После долгой борьбы, грабитель все же сумел похитить автомат.

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В Китае сняли на видео самого неудачливого грабителя в мире. Дело сорвалось самым неожиданным образом. Злоумышленнику пришлось приводить друга в чувство на соседней автопарковке.