Украинцы считают Президента основным нарушителем их прав

Соблюдение всех видов прав человека в Украине на протяжении 2008 года ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова социологического исследования, переданные УНИАН.

Об ухудшении ситуации свидетельствуют ответы на прямой вопрос о том, каким образом изменилась ситуация с соблюдением прав, и непосредственные оценки соблюдения каждого вида прав, отмечают в Центре Разумкова. Средние оценки по 5-бальной шкале по каждому виду прав оказались ниже, чем в прошлом году.

Среди отдельных прав, как и в предыдущие годы, ниже всего гражданами оценивается соблюдение социальных прав (на труд и справедливое вознаграждение, на здравоохранение, на социальное обеспечение, на социальную и медицинскую помощь) и права, связанные с осуществлением правосудия (права на справедливый, открытый и независимый суд, на защиту нарушенных прав, презумпция невинности в уголовном праве). Средняя оценка соблюдения этих прав составила меньше трех баллов по 5-бальной шкале. Кроме того, меньше чем на три балла граждане оценили соблюдение права свободно избирать и быть избранным в представительские органы власти, осуществлять контроль за действиями власти, а также право на защиту детей и подростков.

Интегральная оценка соблюдения прав, данная гражданами, свидетельствует, что указанные права соблюдаются в целом на 59,2%, или в виде оценки - 2,96 балла. В прошлом году она составляла 3,17 балла.

Значительно выросло число граждан, которые источником существенных нарушений называют центральные органы власти или их представителей. Так, по сравнению с прошлым годом, число тех, кто считает источником существенного нарушения прав человека Президента Украины, выросло с 29% до 54,5%; премьер-министра – с 16% до 37,3%; правительство – с 22,7% до 36%; Верховную Раду – с 28,9% до 37%; народных депутатов – с 44,9% до 49,2%.

Выбирая лишь один основной источник нарушения прав человека, граждане также чаще всего называли Президента Украины (28,7%).

В то же время сократилось число тех, кто считает источником существенного нарушения прав человека местные власти (с 40,4% до 28,2%), милицию (с 45,4% до 35%) и уголовные структуры (с 52,4% до 41%).

Помощи в защите своих прав граждане ожидают в первую очередь от суда, юристов, Президента Украины и милиции. Однако деятельность этих структур в сфере обеспечения своих прав респонденты оценивают невысоко.

Общие оценки правозащитной деятельности всех структур заметно снизились, по сравнению с прошлым годом, и являются ниже трех баллов по 5-бальной шкале, за исключением международных организаций, деятельность которых респонденты оценили на 3,05 балла (что, тем не менее, ниже, чем в прошлом году).

Граждане достаточно низко оценивают эффективность разных способов защиты своих прав. Наименее эффективными опрошенные называли обращение к органам власти и Уполномоченного ВР по правам человека, отмечается в исследовании Центра Разумкова. Наиболее эффективным - обращение в Европейский суд по правам человека. Однако оценки эффективности, по сравнению с прошлогодними, снизились для всех приведенных институтов.

Подавляющее большинство опрошенных считает, что простому гражданину при обращении в суд сложно получить помощь профессиональных адвокатов, неправительственных правозащитных организаций или Уполномоченного ВР по правам человека. Причем по всем пунктам по сравнению с прошлым годом значительно выросло число ответов «сложно» и «очень сложно».

Половина опрошенных граждан оценивают уровень своей осведомленности о своих правах и возможностях их защиты как низкий. Очень незначительная часть респондентов оценили этот уровень как высокий, причем эта доля практически не меняется с 2007 года.

Почти треть граждан не знают, что нужно делать, чтобы обратиться в суд для защиты своих прав. Более половины опрошенных знают об этом лишь приблизительно.

Респонденты положительно оценивают помощь в повышении осведомленности о правах со стороны СМИ и учебных заведений. Помощь со стороны неправительственных организаций и омбудсмена оценивается достаточно скептически.

Среди проблем, которые ожидают граждан в случае необходимости обратиться в суд, чаще всего назывались проблемы материального плана - слишком высокая стоимость услуг адвокатов и нехватка средств на рассмотрение дела. Очень часто называется такая проблема как коррумпированность судебной системы.

Треть опрошенных ответили, что в целом их права нарушались на протяжении 2008 года - число тех, кто так считает, выросло до 34,7% с 21,7%, которые были зафиксированы в прошлом году. При этом почти две трети граждан, чьи права нарушались, не прибегали ни к каким мерам для их защиты.

Вместе с тем, в случае существенного нарушения социально-экономических прав свыше 20% опрошенных готовы обратиться в суд, не соглашаться платить за услуги, безоплатность которых гарантирована Конституцией, а около 20% готовы принять участие в массовых уличных протестах.

Общенациональный социологический опрос с целью оценки состояния соблюдения прав человека в Украине был проведен социологической службой Центра Разумкова с 27 февраля по 5 марта 2009 года. Опрошены 2012 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Опрос проводился в рамках проекта «Дома Свободы Украина» «Азбука по правам человека в Украине”, который финансируется Национальным форумом демократии.